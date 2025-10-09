Gilead договорилась с тремя компаниями отложить выход дженерика «Биктарви» до 2036 года

Gilead подписала соглашения с тремя индийскими компаниями, которые обязались не продавать в США дженерики препарата от ВИЧ «Биктарви» до 2036 года. Это даст фармгиганту дополнительные три года монополии на продажи антиретровирусной терапии, которая ежегодно приносит более 13 млрд долл. выручки.
Американская фармкорпорация Gilead Sciences подписала соглашения об урегулировании патентных споров с тремя индийскими производителями дженериков. Они обязались не продавать на американском рынке копии «Биктарви» (биктегравир + эмтрицитабин + тенофовира алафенамид) — флагманского препарата для лечения ВИЧ, который принадлежит фармацевтическому гиганту, — до 1 апреля 2036 года. Это следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Условия Gilead приняли компании Lupin, Cipla и Laurus Labs. Ранее каждая из них подала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявки на регистрацию дженериков «Биктарви». Патент лекарства должен был истечь в Штатах к 2033 году, но благодаря сделке фармкорпорация сохранит монополию на три года дольше.
О «Биктарви»
Это самый доходный актив в портфеле Gilead и мировой лидер в сегменте антиретровирусных терапий. Препарат впервые одобрен FDA в 2018 году.
За 2024 год он принес 13,4 млрд долл. выручки, превысив показатель 2023-го на 13%. Из этой суммы 10,9 млрд долл. пришлись на продажи в США.
На него приходится более половины американского рынка лечения ВИЧ-1. Доля продолжает расти благодаря высокой эффективности, безопасности и удобству применения — принимается раз в день перорально.
Инновационная альтернатива
Готовясь к окончанию патентной защиты, Gilead делает ставку на ленакапавир — инновационный ингибитор белковой оболочки ВИЧ. С 2022 года он продается как Sunlenca, который назначается при устойчивости инфекции к нескольким видам медикаментов. В июне его также зарегистрировали в новом качестве под брендом Yeztugo — первое в мире средство для доконтактной профилактики, вводимое раз в полгода.
Аналогичный маневр
В сентябре AbbVie также договорилась с Sandoz, Hetero Labs, Aurobindo Pharma, Intas Pharmaceuticals и Sun Pharmaceuticals по дженерикам препарата «Ранвэк» (упадацитиниб). Их выход на рынок США был отсрочен до 2037 года.
