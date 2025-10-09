Gilead договорилась с тремя компаниями отложить выход дженерика «Биктарви» до 2036 года

Gilead подписала соглашения с тремя индийскими компаниями, которые обязались не продавать в США дженерики препарата от ВИЧ «Биктарви» до 2036 года. Это даст фармгиганту дополнительные три года монополии на продажи антиретровирусной терапии, которая ежегодно приносит более 13 млрд долл. выручки.

Американская фармкорпорация Gilead Sciences подписала соглашения об урегулировании патентных споров с тремя индийскими производителями дженериков. Они обязались не продавать на американском рынке копии «Биктарви» (биктегравир + эмтрицитабин + тенофовира алафенамид) — флагманского препарата для лечения ВИЧ, который принадлежит фармацевтическому гиганту, — до 1 апреля 2036 года. Это следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Условия Gilead приняли компании Lupin, Cipla и Laurus Labs. Ранее каждая из них подала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявки на регистрацию дженериков «Биктарви». Патент лекарства должен был истечь в Штатах к 2033 году, но благодаря сделке фармкорпорация сохранит монополию на три года дольше.

О «Биктарви»

Это самый доходный актив в портфеле Gilead и мировой лидер в сегменте антиретровирусных терапий. Препарат впервые одобрен FDA в 2018 году.