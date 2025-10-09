Исследование: рынок медицинских данных в России растет на 10% в год

Основной интерес к медицинским данным проявляют фармацевтические компании, на долю которых приходится до 90% совокупных расходов. Они используют массивы информации реальной клинической практики для оценки эффективности и безопасности лекарственных препаратов и планирования будущих разработок. Активно встраиваются в рынок и другие игроки – разработчики ИИ-решений, производители медизделий, страховые компании и научные центры, создающие инструменты анализа на основе электронных медкарт, изображений и других видов медицинской информации.

Согласно данным Kept, в ближайшие годы рынок ожидает переход к промышленному использованию медданных. Клиники и IТ-разработчики готовят проекты по обезличиванию и структурированию информации, созданию аналитических продуктов для фармацевтики, университетов и научных центров. Появляются планы по формированию облачных платформ, накапливающих и обрабатывающих обезличенные данные с контролем доступа и ограничением сроков хранения. Вузы и НМИЦ разрабатывают решения для обмена информацией между учреждениями, а частные компании ищут способы вовлечения медданных в экономический оборот через сервисы аналитики и прогнозирования.

Государство, говорится в исследовании, играет системообразующую роль, формируя инфраструктуру и нормативные условия. В 2024–2026 годах реализуется стратегия цифровой трансформации здравоохранения, предусматривающая создание единой платформенной экосистемы и формирование цифровых профилей пациентов. К 2026 году планируется запуск федерального регистра по 12 нозологиям, который объединит данные о заболеваемости, лечении и льготном лекарственном обеспечении. Ведется подготовка к запуску экспериментального правового режима, который позволит использовать обезличенные медданные без отдельного согласия пациентов, а также предоставление доступа к медицинским документам страховым компаниям через суперсервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».

Одним из ключевых направлений становится внедрение ИИ и систем аналитики, работающих с большими массивами данных. Более половины ИИ-изделий, зарегистрированных Росздравнадзором, уже функционируют на основе медкарт и изображений. Развиваются решения для анализа ЭКГ, МРТ, эндоскопических видео и геномных данных, создаются инструменты дистанционного мониторинга пациентов и поддержки клинических решений. Ожидается рост интереса к применению ИИ в фармаконадзоре, профилактике заболеваний и персонализированной терапии.

Однако рынок сталкивается с рядом ограничений – отсутствием четкого правового определения понятия «сведения о состоянии здоровья», неурегулированностью вопросов обезличивания данных и недостатком инфраструктурных мощностей. В ряде регионов фиксируется дефицит дата-центров, а различия в медицинских информационных системах приводят к неоднородности данных. Качество информации постепенно улучшается благодаря цифровизации и внедрению ИИ-инструментов для контроля качества медицинской документации, однако проблема остается ключевой.

Профильный сегмент в России развивается в соответствии с мировыми трендами цифрового здравоохранения. Так, в Сингапуре национальная облачная платформа TRUST объединяет данные государственных и частных клиник и сокращает сроки сбора информации с нескольких месяцев до шести недель. Европейская сеть EHDEN объединяет более 850 млн медицинских записей из 29 стран, а система Sentinel, созданная FDA в США, охватывает данные 70 млн пациентов для постоянного фармаконадзора. В Китае экосистема LinkDoc интегрирует данные по более чем 3 тысячам заболеваний, помогая ускорять клинические исследования и повышать эффективность диагностики. Кроме того, опыт страны демонстрирует, как согласованная политика и развитие цифровой инфраструктуры позволяют превратить такие данные в инструмент для инноваций и повышения качества здравоохранения.

По оценке Kept, развитие централизованного доступа к медданным станет стратегическим направлением цифрового здравоохранения в России. Такая система позволит врачам работать с полной историей болезни пациента, повысит качество диагностики и обеспечит персонализированный подход к лечению. Для государства и бизнеса это откроет возможности оптимизации лекарственного обеспечения, совершенствования статистики и снижения расходов. В долгосрочной перспективе потенциал российского рынка оценивается как сопоставимый с европейским. Для сравнения: в ЕС создание централизованных платформ обмена медицинскими данными, таких как EHDEN, уже приносит ощутимый экономический эффект – около 11 млрд евро за 10 лет.