Cursor: рынок нейролептиков вырос на 36% с 2021 года

Лидером по объему поставок остается нейролептик первого поколения хлорпромазин, в 2021 году его закупки составили 717,2 млн рублей, в 2024 году – 950 млн рублей, а по итогам первых восьми месяцев 2025 года – 667,6 млн рублей. В числе лидеров также палиперидон (838 млн рублей в 2024 году и 475 млн рублей в 2025 году), рисперидон (749 млн и 348 млн рублей соответственно), клозапин (727 млн и 472 млн рублей) и зуклопентиксол (394,6 млн рублей в 2024 году).

По оценке аналитиков, доля препаратов нового поколения за четыре года выросла более чем вдвое – с 4,1% до 10,9%, а объем закупок превысил 700 млн рублей. Наибольший прирост показали брекспипразол (в 34 раза с 2021 по 2025 год), карипразин (+281%) и арипипразол (+180%). Суммарный среднегодовой темп роста по группе в период с января 2021 по август 2025 года составил 38%.

Наибольший прирост объемов закупок зафиксирован в Алтайском крае, Республике Коми и Калужской области – более чем в три раза по сравнению с 2021 годом. В то же время в ряде территорий наблюдается спад, в частности, в городе Байконуре, Республике Ингушетии и Камчатском крае объемы закупок сократились более чем наполовину.

По данным ВОЗ, от шизофрении страдают от 0,3% до 0,7% населения планеты, что соответствует 25–58 млн человек, включая около 1% пациентов, у которых заболевание диагностировано в детском возрасте. Рост объемов закупок нейролептиков, по оценке аналитиков, отражает как увеличение распространенности заболевания, так и активное внедрение инновационных терапий.

Минздрав РФ 3 марта 2025 года отозвал госрегистрацию 15 препаратов. В их числе оказались средства для купирования симптомов при невротических и психовегетативных расстройствах, медикаменты для психомоторного возбуждения при тревожных расстройствах, терапии шизофрении у детей и аутизма, лечения лепры, заболеваний век и прочие лекарства.