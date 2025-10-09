«  
Альмир Абашев утвержден в должности главы Минздрава Татарстана

Альмир Абашев, министр здравоохранения Республики Татарстан

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о назначении Альмира Абашева на должность министра здравоохранения региона. С августа 2025 года Абашев  временно исполнял обязанности руководителя Минздрава после ухода Марселя Миннуллина, который занимал пост с марта 2023 года и решил покинуть его в начале июня 2025-го по собственному желанию.

Альмир Абашев в 1998 году окончил Казанский медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 2002 году начал работать заведующим отделением и врачом-неврологом Республиканского клинического вертеброневрологического центра.

Позднее, в том же году, занял пост главврача Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория». Проработал на этой должности до 2003 года, а затем стал главой Республиканской клинической больницы № 3. С 2012 по 2019 год был главврачом РКБ № 2, параллельно  занимал пост главврача университетской клиники «Казань». С апреля 2019 года занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан.

О том, что Марсель Миннуллин покинул пост руководителя Минздрава региона, стало известно в июне 2025 года. Соответствующий указ подписал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Тогда СМИ связывали уход Миннуллина с тем, что главврач Нижнекамской центральной районной больницы Руслан Валеев, обвиняемый в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), дал показания против него.

По версии следствия, Валеев вступил в сговор с работниками регионального Минздрава и заключил договор с компаниями «Поликомплекс» и «Трейд-Сервис» на поставку лекарств на сумму 8 млн рублей, но в итоге препараты не были поставлены в нужном объеме. Расследование еще продолжается.

Источник: Официальный сайт главы Республики Татарстан
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

vademec

