Альмир Абашев утвержден в должности главы Минздрава Татарстана

Альмир Абашев в 1998 году окончил Казанский медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 2002 году начал работать заведующим отделением и врачом-неврологом Республиканского клинического вертеброневрологического центра.

Позднее, в том же году, занял пост главврача Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория». Проработал на этой должности до 2003 года, а затем стал главой Республиканской клинической больницы № 3. С 2012 по 2019 год был главврачом РКБ № 2, параллельно занимал пост главврача университетской клиники «Казань». С апреля 2019 года занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан.

О том, что Марсель Миннуллин покинул пост руководителя Минздрава региона, стало известно в июне 2025 года. Соответствующий указ подписал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Тогда СМИ связывали уход Миннуллина с тем, что главврач Нижнекамской центральной районной больницы Руслан Валеев, обвиняемый в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), дал показания против него.

По версии следствия, Валеев вступил в сговор с работниками регионального Минздрава и заключил договор с компаниями «Поликомплекс» и «Трейд-Сервис» на поставку лекарств на сумму 8 млн рублей, но в итоге препараты не были поставлены в нужном объеме. Расследование еще продолжается.