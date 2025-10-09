В России создана первая двухкомпонентная вакцина для сельхозживотных

Российские ученые создали вакцину для сельскохозяйственных животных и птиц, защищающую одновременно от двух опасных инфекций — сальмонеллеза и колибактериоза. Сейчас вакцинация от каждого из этих заболеваний проводится отдельно. Разработка велась исследователями Белгородского государственного национального университета, Ставропольской биофабрики и Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Разработчики получили уникальный штамм Salmonella enteritidis R-6 ecp-schomo —генетически модифицированную версию бактерии-возбудителя сальмонеллеза Salmonella enteritidis. Клетки нового штамма активно вырабатывают специфичные белки, стимулируя выработку антител и формируя стабильный иммунитет к двум серьезным бактериальным заболеваниям. На основе штамма была разработана технология изготовления вакцины.

«Универсальная вакцина значительно повышает эффективность профилактики, снижает затраты на производство и упрощает проведение ветеринарных мероприятий для защиты птицы и скота, что имеет важное значение для экономики сельского хозяйства», — отмечается в сообщении.

Двухкомпонентная вакцина прошла опытно-контрольные испытания, сейчас готовится ее регистрации в Минсельхозе. Разработке выдан приоритет на получение патента в России, а штамм Salmonella enteritidis R-6 ecp-schomo депонирован во всероссийскую коллекцию микроорганизмов.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных выпустил комплексную вакцину для кошек: «Карнифел PCHR» называют «первым отечественным препаратом, обеспечивающим защиту одновременно от инфекционных заболеваний и бешенства».

