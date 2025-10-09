Открытие нобелевских лауреатов по химии 2025 года может оказаться полезным в фармации

Шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии 2025 года за разработку новых металлоорганических соединений, кандидатов на звание «материала XXI века». Награду разделили японец Сусуми Китагава, австралиец Ричард Робсон и американец Омар М. Яги.

Ученые создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества, говорится в сообщении Нобелевского комитета. В этих конструкциях, так называемых металлоорганических каркасах (МОК), ионы металлов играют роль краеугольных камней, связанных длинными органическими (углеродными) молекулами. Все вместо это организовано в кристаллы с полостями.

Варьируя строительные блоки, используемые в МОК, химики могут проектировать их для захвата и хранения определенных веществ. «Металлоорганические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее невиданные возможности для создания индивидуальных материалов с новыми свойствами», — считает председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Ученые создали уже десятки тысяч разных МОК. Некоторые из них могут способствовать решению важнейших задач человечества, включая отделение ПФАС («вечных химикатов», которые практически не разрушаются ни в природе, ни в организме человека) от воды, разложение следов фармацевтических препаратов в окружающей среде, улавливание углекислого газа или сбор воды из воздуха пустынь, считают в комитете.

Кроме того, по мнению академика РАН, вице-президент Российского химического общества Юлии Горбуновой, такие материалы могут использоваться в адресной доставке лекарств.

