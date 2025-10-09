«Сибур» занялся выпуском полимеров для гемодиализаторов

Российский производитель синтетических материалов «Сибур» выпустил совместимую с радиационной стерилизацией марку поликарбоната для корпусов диализаторов, сообщает пресс-служба компании.

Материал создан в рамках подписанного в прошлом году соглашения с компанией «Фармасинтез-Медтех» (входит в ГК «Фармасинтез»), планирующей до конца 2025 года запустить в Калуге производство расходных материалов и оборудования для гемодиализа и перитонеального диализа. «Сибур» обязался обеспечить производство полипропиленом и полиэтиленом.

Накануне стало известно, что компании заключили новое, более глобальное соглашение, направленное «на развитие производства и переработки полимеров, применяемых при производстве гемодиализаторов». Документ предусматривает совместную работу над разработкой и масштабированием технологий выпуска поликарбоната, полиэфирсульфона и полисульфона — ключевых полимеров, используемых при производстве мембранных волокон для диализного оборудования.

«Российский рынок гемодиализа исторически полностью зависим от импорта. Выпуск диализаторов осуществляется преимущественно в формате сборки из импортных мембранных волокон с последующей стерилизацией. Волатильность иностранных валют по отношению к рублю, а также текущие логистические ограничения привели к существенному подорожанию расходных материалов, а также ограничили возможности их закупок», — объяснили в пресс-службе актуальность нового договора.

«„Фармасинтез” совместно с „Сибуром” будет проводить НИОКР по получению мембраны высокого качества из российского сырья. В мире его основными производителями являются компании из Европы и Японии. Формирование собственной сырьевой базы и локализация производства позволят России стать одной из четырех стран, полностью независимых от иностранных компонентов», — отметил гендиректор «Фармасинтез-Медтех» Николай Паникаровский.