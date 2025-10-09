В Индии 20 детей погибли из-за сиропа от кашля

В Индии 20 детей умерли, пятеро находятся в критическом состоянии из-за употребления зараженного сиропа от кашля Coldrif, сообщает издание Hindustan Times.

По словам официальных лиц, причиной гибели детей предположительно стала почечная недостаточность, вызванная токсичным веществом, попавшим в сироп. Выяснилось, что в составе Сoldrif содержался диэтиленгликоль — в количестве, на 50% превышающем допустимое. Чтобы удешевить производство, компания добавляла его в детский сироп вместо безопасных фармацевтических ингредиентов.

Первый смертельный случай произошел 2 сентября. Большая часть детей, 14, умерли в центральном штате Мадхья-Прадеш. Выпускающее сироп предприятие Sresan Pharmaceuticals закрыто, его руководство обвиняется в непредумышленном убийстве, фальсификации лекарств и нарушении закона о выпуске фармацевтической продукции. Для расследования ЧП сформирована специальная следственная группа.

По данным Reuters, сироп продавался только в Индии. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила правительство страны подтвердить, что Coldrif не экспортировался за рубеж. На основе этой информации ВОЗ оценит необходимость глобального оповещения в отношении сиропа.

