Eli Lilly выделит более $1 млрд на контрактное производство в Индии

Американский фармацевтический гигант Eli Lilly объявил об инвестициях в размере более $1 млрд в контрактное производство в Индии, сообщает Reuters. Подробностей компания не раскрывает, однако, по данным агентства, часть средств планируется вложить в производственный и контрольно-измерительный центр в Хайдарабаде.

Предполагается, что Eli Lilly сможет через местных контрактных производителей увеличить поставки своих ключевых препаратов для лечения ожирения, диабета, болезни Альцгеймера, рака и аутоиммунных заболеваний.

Компания из Индианаполиса работает в Индии с 1993 года, когда открылась ее штаб-квартира в Гуруграме. Еще один центр, в Бангалоре, специализируется на исследованиях, разработках (R&D) и технологических решениях. Глобальный центр в Хайдарабаде, открытый Eli Lilly в этом году, создан для расширения возможностей в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.

С 2020 года фармпроизводитель инвестировал в свои глобальные производственные мощности больше $55 млрд.

gxpnews