ЦРПТ: выявление нарушений в аптеках составляет 100%

Система контроля за оборотом лекарственных средств позволяет выявлять 100% нарушений в аптеках, сообщил генеральный директор оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Андрей Кириллов.

С сентября проверка лекарств на кассах работает без интернета: с этого дня аптеки обязали иметь офлайн-модуль системы маркировки «Честный знак».

«В условиях отсутствия массовых внеплановых проверок аптечных организаций и благодаря индикаторам риска системы „Честный знак” Росздравнадзор провел более 360 целенаправленных проверок юридических лиц. Фактические нарушения были выявлены практически в 100% случаев», — подчеркнул Кириллов на форуме «Антиконтрафакт» в Минске (цитата по ТАСС). По его словам, настолько высокую эффективность контроля обеспечивает цифровое оповещение. «Мы создали работающий механизм, который гарантирует, что легально продать в аптеке опасный или некачественный препарат больше невозможно», — сказал представитель ЦРПТ.

Сегодня каждая упаковка лекарственного препарата проходит проверку на кассе перед продажей. При сканировании цифрового кода касса отправляет онлайн-запрос в систему «Честный знак» и получает ответ, можно ли продавать препарат. «Все случаи несанкционированной продажи система автоматически передает в Росздравнадзор. Далее аптекой занимается этот орган госконтроля», — прокомментировал Кириллов.

О том, что маркировка «очистила» рынок лекарств, сообщалось и на выставке «Биопром», прошедшей 6–7 октября в Геленджике.

gxpnews