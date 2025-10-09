Российские фармпроизводители просят пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств

Российские фармпроизводители просят пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств. Причина — несправедливое регулирование в отношении отечественных производителей за рубежом.

По мнению главы компании «Промомед» Петра Белого, иностранная интеллектуальная фармацевтическая собственность в России защищена хорошо, тогда как российская за границей не защищена никак. Он заявил о намерении обратиться с законодательной инициативой для рассмотрения «этого вопиющего несоответствия». Как отмечается в пресс-релизе компании (есть в распоряжении GxP News), создание инициативы об изменениях в патентной системе уже поддержала зампред Совета Федерации Инна Святенко.

Деятельность иностранных компаний по регистрации новых препаратов в РФ стремится к нулю, напомнили в «Промомеде». Так, по данным из открытых источников, если в 2021 году в России было проведено более 300 клинических исследований, то в 2024-м — всего 24. «Это делает невозможным регистрацию новейших препаратов, которые уже появляются за рубежом», — считают в компании.

Кроме того, по мнению главы «Промомеда», для честной конкуренции нужно ввести ответственность за злоупотребление патентными правами и поощрять проверку патентов производителями аналогов.

«В США недобросовестная конкуренция в фармацевтике приводит к тому, что потребители и налогоплательщики ежегодно переплачивают за лекарства миллиарды долларов. Мы должны признать, что для общества важно, чтобы были компании, которые берут на себя риск и тратят ресурсы, испытывая патенты на прочность и пытаясь их аннулировать. Тех же, чьи патенты были в конечном итоге аннулированы, кто незаконно монополизировал рынок, нужно призвать к ответственности», — полагает Белый.

gxpnews