«Фармасинтез» и китайская Hualan Bio договорились о сотрудничестве

Российская фармацевтическая компания «Фармасинтез» и китайский разработчик биопрепаратов Hualan Bio подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Партнеры будут «обмениваться ключевыми технологиями и объединять усилия для разработки новых высокотехнологичных биопрепаратов в области фармацевтики и промышленной биотехнологии», говорится в пресс-релизе, посвященном событию (есть в раcпоряжении GxP News).

Соглашение подразумевает трансфер технологий, в рамках которого Hualan Bio предоставит доступ к своим платформам для разработки биопрепаратов. Это позволит совместно создавать новые эффективные лекарства, в том числе терапевтические моноклональные антитела для лечения рака, аутоиммунных расстройств и инфекционных болезней. Кроме того, документ включает пункт о локализации производства: часть биопрепаратов будет выпускаться на площадках «Фармасинтеза» в России. Помимо этого, стороны планируют вместе выходить на международные рынки, «регистрируя и коммерциализируя разработанные препараты как в рамках Евразийского экономического союза, так и за его пределами».

«Сотрудничество, во-первых, ускорит внедрение достижений Hualan в области биотехнологий в промышленное производство и сократит сроки от разработки до клинического применения для „Фармасинтеза”. Во‑вторых, позволит использовать взаимодополняющие преимущества: Hualan применяет свои передовые производственные и научные разработки, а „Фармасинтез” — обширную клиническую экспертизу и рыночные ресурсы, что способствует взаимовыгодному продвижению», — отметила генеральный директор Hualan Genetic Engineering Ань Вэньци.

Ранее сообщалось, что «Фармасинтез» планирует совместный проект с еще одной китайской компанией — Yangtze River Pharmaceutical.