Johnson & Johnson обязали выплатить почти $1 млрд по иску о детской присыпке

Суд Лос-Анджелеса признал Johnson & Johnson ответственной по иску четырехлетней давности и обязал компанию выплатить семье Мэй Мур $966 млн, включая $16 млн в качестве компенсации ущерба и $950 млн штрафа. Женщина умерла в 2021 году от мезотелиомы, редкого и агрессивного вида рака, после использования «легендарной» детской присыпки Johnson & Johnson.

Это самая крупная сумма, когда-либо присужденная по делу о мезотелиоме против J&J. Решение было вынесено через несколько дней после того, как присяжные отклонили аналогичный иск мужчины из Южной Каролины, который утверждал, что асбестовые волокна в присыпке стали причиной и его рака.

«Мы немедленно подадим апелляцию на этот вопиющий и неконституционный вердикт, который напрямую противоречит — по результату и сумме — большинству других дел о тальке, в которых компания одержала победу, включая вынесенный на прошлой неделе против той же юридической фирмы, которая возбудила этот необоснованный иск», — заявил глава отдела судебных разбирательств J&J Эрик Хаас. Он также охарактеризовал штрафные убытки как «неконституционные». Согласно правилам Верховного суда США, размер штрафа не более чем в девять раз превышает компенсацию ущерба. То есть в данном случае при штрафе $16 млн компенсация должна составить максимум $144 млн, а компании присудили $950 млн.

Присяжные сочли, что компания утаила информацию о риске, связанном с использованием детской присыпки, и что это сокрытие стало существенным фактором, способствовавшим развитию мезотелиомы у Мур. Они согласились с тем, что Johnson & Johnson действовала со злым умыслом, не обеспечив защиту прав потребителей.

Рассмотрение иска заняло 4 года из-за задержек, связанных с безуспешными попытками Johnson & Johnson добиться урегулирования коллективного иска о банкротстве. Компания годами ссылалась на исследования, подтверждающие, что ее детская присыпка не содержит асбеста и не вызывает рак. Хаас также заявил, что заявления адвокатов истцов основаны на «лженауке».

В мае этого года Johnson & Johnson подала ходатайство о возобновлении иска против доктора медицины Жаклин Молин. По мнению компании, она фальсифицировала информацию о тальке. Молин выступала экспертом более чем в 200 таких делах, поддерживая истцов больше 20 лет, и, по данным компании, за это время собрала «миллионы долларов».

Хотя Johnson & Johnson хвасталась своей успешной деятельностью в делах о тальке, убытки оказались весьма значительными, отмечает Fierce Pharma. Например, в 2018 году в Миссури 22 жертвы рака яичников получили компенсацию в размере $2,1 млрд — изначально они требовали $4,7 млрд. В прошлом году суд присяжных Иллинойса обязал компанию выплатить семье умершей от мезотелиомы женщины $45 млн.

Компания J&J убрала с рынка свою талькосодержащую продукцию сначала в Северной Америке в 2020 году, а затем и в остальных странах в 2023-м. Теперь компания продает версию детской присыпки на основе кукурузного крахмала.

gxpnews