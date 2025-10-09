Мурашко назвал «завышенным» ценообразование лекарств

Ценообразование на медицинские изделия, оборудование и лекарственные препараты в России завышено, государству необходимо это контролировать. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил на сессии «Векторы создания инноваций и их роль в системе здравоохранения» на форуме «Биопром» в Геленджике.

«Во время обхода выставки мы останавливались и разговаривали с некоторыми компаниями. Мы готовы брать их продукцию, но ценообразование, которое они предлагают, явно завышенное», — сказал министр, подчеркнув, что разработки, которые появляются на рынке, должны быть доступны по цене.

«Основная задача государства — обеспечить более широкую доступность, и производители должны более ответственно относиться к ценообразованию. Если мы хотим инноваций и современного здравоохранения, то должны четко понимать, что мелочей здесь нет», — отметил он. По мнению Мурашко, понимание расходов на этапе создания разработки — «важный элемент для компаний».

Обеспечение закупки инновационных, а следовательно недешевых, лекарств при ограниченном бюджете может стать настоящим вызовом для системы здравоохранения в условиях старения населения. Одним из вариантов решения, уже применяемым в ряде стран, является система риск-шеринга. Как работает риск-шеринг и подходит ли России, GxP News рассказал исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава.

