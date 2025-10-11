Роскачество выявило несоблюдение обязательных требований у производителей БАД

Роскачество провело лабораторные проверки БАД с омега-3 жирными кислотами: из 15 проверенных торговых марок только три соответствовали обязательным требованиям. Основные нарушения касались маркировки и неверного указания количества действующих веществ.

Роскачество провело лабораторные проверки БАД — омега-3 жирные кислоты в капсулах. Протестированы товары 15 торговых марок, из которых 13 произведены в России, один в Норвегии и один в США. По итогам исследования 12 БАД не соответствуют обязательным требованиям, сообщили в Роскачестве.

Основные нарушения — некорректное указание информации в маркировке (введение потребителя в заблуждение), несоответствие маркировке по количеству эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, у товаров двух торговых марок нет свидетельства о государственной регистрации (СГР) и маркировки «Честный знак».

«Информация о полученных результатах была направлена производителям, торговым сетям и контрольно-надзорным органам», — сообщили в Роскачестве.

Производители отчитались о том, какую работу они проделали:

ООО «Юниэко» (торговая марка Ellada Fit) приняло решение более не выпускать товар с неверными разрешительными документами. Напомним, что на БАД нужно получать СГР, подробнее об этом вы можете прочитать в полном тексте исследования.

ООО «Органик Тренд» (торговая марка LeafToGo) усилило контроль за поступающей продукцией и провело проверку документов, подтверждающих прослеживаемость и безопасность используемого сырья. Производитель также организовал регулярный контроль за качеством продукции и предусмотрел внеплановый отбор образцов продукции в рамках производственного контроля.

ООО «Молодей» (торговая марка Moloday) усилило контроль за качеством выпускаемой продукции и провело ряд корректирующих мероприятий. Поставщик скомпрометированного сырья был заменен. По итогам принятых мер производитель направил заявку на проведение повторных испытаний.

На маркетплейсах ИП Бертос А.В. (продавец товаров торговой марки Supplnorm) убрал продукцию из продажи на Ozon. А Wildberries заблокировал карточку Ellada Fit, так как товар был размещен в несоответствующей товарной категории.

Контрольно-надзорные органы на основе полученных от Роскачества данных приняли следующие меры:

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области по итогам рассмотрения направленной Роскачеством информации сообщило о проведении в отношении ООО «Органик Тренд» (торговая марка LeafToGo) в 2025 году плановых проверочных мероприятий. За отсутствие полной и достоверной информации на упаковке БАД в отношении производителя было возбуждено административное делопроизводство по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. ООО «Органик Тренд», с целью прекращения нарушений требований ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», было принято решение об отзыве продукции в количестве 2736 единиц.

Управление Роспотребнадзора по Курской области объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении ООО «Сапплемент Групп» (торговая марка Supplnorm). Кроме того, в адрес ИП Мамулова В.А. (лицо, уполномоченное принимать претензии от потребителя) объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части несоответствия маркировке и недопустимости введения потребителя в заблуждение. Указанная партия добавок (49 шт.) отозвана ИП Мамуловым В.А. Также проведено информирование ООО «Интернет Решения» о нарушении обязательных требований при реализации указанной партии биологически активных добавок, приобретенной на площадке Ozon. Карточка на Ozon была убрана.

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области возбудило дело об административном правонарушении в отношении ООО «Велайф» (торговая марка Velife). Дело возбуждено по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, ч.2 ст.14.7 КоАП РФ по факту выпуска в обращение продукции (Omega 3 Fish Oil «Омега-3» в капсулах, дата изготовления: 05.08.2023), не соответствующей обязательным требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО «Полярис» (торговая марка «Здравсити.ру»).

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю объявило в адрес ООО «Тымлатский рыбокомбинат» (торговая марка «Тымлатский РК») предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о техническом регулировании.

Также удалось приостановить действия 60 деклараций о соответствии на основании приказов Федеральной службы по аккредитации.

