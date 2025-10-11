Минздрав России дал разъяснения о хранении перманганата калия в аптеках

Марганцовка может содержаться в металлическом шкафу или в отдельном закрывающемся помещении, объяснили в Минздраве России. Ранее аптеки сообщили, что в связи с новыми правилами хранения перманганата калия они отказываются от ее реализации, а заводы прекратили выпуск препарата.

Минздрав России дал разъяснения, как хранить перманганат калия в аптеках. О критической ситуации на фармрынке после принятия приказа Минздрава России № 260н от 29.04.2025 «Об утверждении правил хранения лекарственных средств для медицинского применения» ранее сообщали аптечные ассоциации. По словам главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, в соответствии с документом марганцовку надлежит хранить в отдельном помещении.

Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России направил информационное письмо в РААС, в котором содержатся пояснения о хранении калия перманганата в аптеках. «Учитывая, что при обращении калия перманганата должны соблюдаться установленные в отношении прекурсоров, внесенных в таблицу III Списка IV Перечня, меры контроля, а также требования, установленные пунктом 31 Правил, полагаем, что его хранение должно осуществляться в металлическом шкафу или в отдельном закрывающемся помещении», — сказано в письме, подписанном директором департамента Еленой Астапенко.

«Все сложнее становится увязывать нормативные акты, регулирующие сферу фармацевтической деятельности, друг с другом, поскольку в новых актах меняются привычные формулировки и исчезает четкость», — объяснила обращение к регулятору заместитель исполнительного директора РААС по юридическим вопросам Светлана Воскобойник.