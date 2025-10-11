Правительство РФ выделит 1 млрд руб. производителям ветпрепаратов на компенсацию расходов

С 2026 года отечественные компании, выпускающие ветеринарные препараты, смогут получать субсидии для компенсации понесенных расходов. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки «Золотая осень», в федеральном бюджете на эти цели в следующем году заложено более 1 млрд руб.

Глава правительства РФ подчеркнул, что в рамках стартовавшего в этом году национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» реализуются мероприятия по строительству и модернизации производственных площадок для выпуска ветеринарных лекарственных средств. Уже со следующего года производители таких препаратов начнут получать государственную поддержку для снижения своих затрат.

В марте на заседании итоговой коллегии Россельхознадзора вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что правительство планирует направить на создание отечественных ветеринарных препаратов около 5 млрд руб. до 2030 года. Средства направят в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». По словам вице-премьера, в 2024 году уже создано 14 новых вакцин для животных, а к 2030 году доля российских ветпрепаратов должна вырасти до 70%.

Фото: government.ru

pharmvestnik