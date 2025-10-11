СМДЛП пресекла более 85 тыс. попыток продать просроченные лекарства

Через систему маркировки было пресечено более 85 тыс. попыток продать просроченные медикаменты. Чаще всего такие случаи фиксировались в Смоленской области, Москве и Краснодарском крае.

С 1 июня по 30 сентября россияне приобрели лекарства в аптеках на сумму свыше 553,4 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе ЦРПТ. За это время через СМДЛП было пресечено более 85 тыс. попыток продать просроченные медикаменты.

«Каждый случай может стоить человеку жизни. Наша цель — полностью исключить возможность появления просроченных препаратов на прилавках аптек», — сообщил гендиректор ЦРПТ Андрей Кириллов.

Чаще всего блокировались просроченные левотироксин натрия и умифеновир, а также йод, зеленка и экстракт травы алтея лекарственного.