Регуляторам поручили жестче контролировать заявки заказчиков при госзакупках медизделий

Ответственные ведомства, как зафиксировано в распоряжении правительства, должны до марта 2027 года направить доклад в правительство по результатам проделанной работы.

Заказчики и сейчас обязаны подробно составлять заявки на закупку медизделий – такая мера прописана в № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Однако многие операторы в угоду своим интересам стараются ее обойти.

Государство методично устанавливает законодательные нормы для обеспечения безопасности при госзакупках. Например, в июне 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому будет создана государственная система по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений. С ее помощью ФАС сможет сканировать сведения о всех проводимых торгах, в том числе с помощью элементов искусственного интеллекта. Новелла затронет сферу поставок лекарств и медизделий, которая, по данным на 2024 год, входит в ТОП3 отраслей, где заключается наибольшее количество антиконкурентных соглашений.

Решение об утверждении Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 годы принято в связи с тем, что действие предыдущего тематического документа заканчивается в 2025 году. В утвержденном документе правительство также выделило цели на ближайшую пятилетку и подвело итоги работы предыдущего периода.

В распоряжении определены семь целей развития: комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, сохранение населения, укрепление здоровья, поддержка семьи и другие.

За прошедшие пять лет в сфере здравоохранения проведена работа по определению взаимозаменяемости для 70,45% лекарственных препаратов для медицинского применения, что позволило обеспечить российских потребителей лекарствами в достаточном количестве по доступным ценам, отмечено в документе.