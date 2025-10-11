Индийская фармкомпания рассматривает Краснодарский край для локализации производства

Индийская фармацевтическая компания рассматривает Краснодарский край для локализации завода по производству лекарственных препаратов. Об этом замдиректора регионального агентства по привлечению инвестиций Камила Купцова рассказала на бизнес-форуме «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность».
«Ведутся переговоры о локализации на территории Краснодарского края завода по производству лекарственных средств. Общий объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей, 1,5 млрд из которых будут обеспечены Российским фондом прямых инвестиций. Партнером выступает частная индийская фармкомпания, имеющая в своем портфеле широкий ассортимент препаратов», — сказала Купцова (цитата по ТАСС).
Кроме того, на форуме было подписано рамочное соглашение между Татарстаном и Индией о совместной разработке лекарственных препаратов против злокачественных опухолей, которые не поддаются обычной терапии. Участие в проекте примут Казанский государственный университет и три индийских вуза. Разработки предполагается вестись за счет гранта совместного конкурса Российского научного фонда и миннауки и технологий Индии: в течение трех лет ученые будут получать по 7 млн рублей в год, сообщает пресс-служба форума.