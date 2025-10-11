Vanda Pharmaceuticals стала первым фармацевтическим спонсором НХЛ

Вашингтонская Vanda Pharmaceuticals стала первым фармацевтическим производителем, чей логотип появится на форме игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США. Дебют Vanda в качестве спонсора команды New York Islanders пройдет сегодня, 9 октября, во время выездной игры в Питсбурге, говорится в пресс-релизе, посвященном новому спонсорству.

Производитель лекарств будет представлен в соцсетях команды и на ее домашней арене. Во время хоккейного сезона Vanda также будет участвовать в акциях для болельщиков.

Целью сотрудничества является привлечение болельщиков и продвижение брендов Vanda и Islanders, заявил старший вице-президент хоккейной команды Адам Кросс, а гендиректор фармкомпании Михаэль Полимеропулос дополнил, что «приверженность Vanda здоровью, счастью и совершенству тесно связана с принципами New York Islanders, и мы с нетерпением ждем захватывающего сезона».

В этом году лого фармпроизводителя уже украсило футболки женской команды НБА Washington Mystics, также компания стала официальным спонсором мужского баскетбольного сезона Университета Джорджа Вашингтона. По другому недавнему соглашению Vanda — партнер оператора реконструируемой Capital One Arena в Вашингтоне, домашней арены профессиональной баскетбольной команды Washington Wizards и команды НХЛ Washington Capitals. «Поскольку Vanda Pharmaceuticals — компания со штаб-квартирой в Вашингтоне, для нас большая честь помочь в трансформации спортивно-развлекательного района в центре Вашингтона», — заявил Полимеропулос.

gxpnews