В экономзоне «Технополис Москва» открылось еще одно производство ЛП

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» запущена первая технологическая линия по выпуску лекарственных препаратов (ЛП) и упаковки компании «Артселленс». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина развиваем в ОЭЗ „Технополис Москва” фармацевтическую отрасль. Недавно открыли первую очередь производства лекарств резидента столичной особой экономзоны площадью 4,7 тыс. кв. м. Мощности компании позволяют изготавливать до 10 млн таблеток и 20 млн капсул в год, а также до 1 млн единиц фармацевтической упаковки», — рассказал он.

На новом производстве будут выпускать лекарства от онкозаболеваний, препараты для лечения тромбоза глубоких вен и легочной эмболии, сахарного диабета 2-го типа и ожирения, а также для профилактики инсульта и инфаркта. Кроме того, там появится биотехнологический R&D-центр, который обеспечит полный цикл создания лекарственных препаратов — от идеи и разработки до производства и выхода на рынок.

Между тем 2 дня назад на другой площадке «Технополис Москва» — «Алабушево» — начал работу завод «Генериум-Некст» по производству жизненно необходимых и социально значимых ЛП. Стоимость проекта превысила 8,5 млрд рублей.

gxpnews