В России будет приниматься больше 30 стандартов по биоэкономике в год

Для обеспечения стандартизации в биоэкономике в России каждый год будет приниматься больше 30 стандартов, сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Ежегодно предусмотрена разработка более 30 стандартов в сфере биоэкономики и свыше 50 — с учетом смежных направлений. Среди преимуществ внедрения стандартов — повышение безопасности и надежности продукции, снижение себестоимости и издержек, ускоренный вывод инноваций на рынок, энергоэффективность и импортозамещение», — говорится в сообщении ведомства по итогам заседания, прошедшего на выставке «Биопром» в Геленджике.

«Стандартизация в биотехнологиях — это язык доверия между наукой, бизнесом и государством. Без единых требований невозможно масштабирование инноваций и устойчивое развитие биоэкономики», — отметил начальник отдела стандартизации в секторах промышленности ведомства Вячеслав Тутаев.

Формировать фонд стандартов планируется в том числе с учетом зарубежного опыта. Для этого Институт стандартизации проанализировал отечественную и зарубежную практику по стандартизации в биоэкономике и сформировал больше 100 предложений по разработке новых и актуализации действующих документов.

Биоэкономика основана на использовании возобновляемых биологических ресурсов и биотехнологий для производства продуктов, энергии, товаров и услуг. Ее ключевая цель — обеспечить экономический рост и продовольственную безопасность при одновременном снижении зависимости от невозобновляемых ископаемых ресурсов и минимизации воздействия на окружающую среду.

«Разумеется, речь не будет идти о полном отказе от ископаемых ресурсов, скорее о более рациональном их использовании с параллельным наращиванием роли биотехнологий в конкретных отраслях», — рассказал GxP News директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По мнению эксперта, в фармацевтике биотех в значительной части уже интегрирован в структуру рынка, и абсолютное большинство прорывных препаратов создается именно на основе биотехнологий.

«Роль этого направления поступательно растет на протяжении последних 10–15 лет по всему миру. И это как раз пример органичного сосуществования новых биотехнологических препаратов и продукции химического синтеза, которая в значительной степени зависит от ископаемых ресурсов, — сказал Беспалов, отметив, что по технологическим меркам фармбиотех только вступает в „стадию зрелости”. — Нас ждет огромное количество прорывных технологий и кардинальное изменение подходов к профилактике, диагностике и лечению целого ряда заболеваний».

