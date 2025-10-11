«Озон Фармацевтика» запускает продажи препарата «Нетугаст» от функциональных нарушений ЖКТ

Российский производитель дженериков «Озон Фармацевтика» выводит на рынок безрецептурный препарат «Нетугаст» (МНН тримебутин) от функциональных нарушений ЖКТ и желчных путей, сообщили GxP News в компании.

«Стрессы, неправильное питание часто приводят к функциональным расстройствам ЖКТ. Пациенты сталкиваются с болью, вздутием, нарушениями стула, при этом органические патологии не обнаруживаются», — отмечают в пресс-службе фармпроизводителя. По его данным, «Нетугаст» решает эти проблемы за счет сочетанных эффектов — спазмолитического, прокинетического (нормализация моторики ЖКТ) и обезболивающего.

Препарат не маскирует острые состояния, например аппендицит, и разрешен для длительного применения, заявляют в компании. Как подчеркивается в сообщении, по цене «Нетугаст» будет значительно доступнее аналогов. Препарат планируется выпускать в разных фасовках: сначала № 30 (200 мг), а с февраля 2026-го — № 60 (200 мг). «Аналогов в подобной дозировке и фасовке нет на рынке; упаковка рассчитана на полный курс лечения функциональных заболеваний ЖКТ», — сказано в сообщении.

«Несмотря на то что молекула тримебутина была синтезирована в 1969 году во Франции, рынок тримебутина в России далек от насыщения. Он демонстрирует стабильный рост, чему способствуют высокая эффективность, безопасность и тройное действие молекулы. Мы планируем войти в топ-3 рынка тримебутинов в РФ», — сообщила руководитель портфеля № 1 ОТС-направления бренд-дженериков «Озон Фармацевтика» Екатерина Рубцова.

«Озон Фармацевтика» основана в 2001 году. Компания располагает 16 производственными участками — в Тольятти и Жигулевске Самарской области, а также лабораториями — в биофармацевтическом кластере «Сколково» и в подмосковных Химках. Выручка группы в 2024 году составила 25,6 млрд рублей, чистая прибыль — 4,6 млрд рублей.

gxpnews