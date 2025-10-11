На рынок США выходит препарат Jascayd для лечения идиопатического легочного фиброза

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Jascayd (нерандомиласт) компании Boehringer Ingelheim — первый за 11 лет препарат для лечения идиопатического легочного фиброза (ИЛФ). Последний раз лекарства от этого заболевания FDA одобряло в 2014 году — Ofev того же производителя и Esbriet от Roche.

«Boehringer предлагает новый препарат с лучшей переносимостью по сравнению со старыми методами лечения и доказанной пользой для функции легких, что может сформировать будущее терапии ИЛФ», — рассказал глава отдела воспалительных заболеваний компании Мартин Бек.

Идиопатический легочный фиброз — это хроническое прогрессирующее неизлечимое заболевание легких, при котором легочная ткань постепенно рубцуется (фиброзируется). Причина возникновения ИЛФ неизвестна. Заболевание чаще диагностируется у людей в возрасте от 60 до 70 лет, более половины из них умирают в течение 5 лет после постановки диагноза. По данным Boehringer, ИЛФ опаснее многих распространенных видов рака и может поразить до 3,6 млн человек по всему миру. Однако из-за низкой и часто неверной диагностики в настоящее время лечение получают лишь около 167 тыс. пациентов.

В ходе испытаний пациенты, принимавшие препарат перорально дважды в день, демонстрировали значительно меньшее снижение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) по сравнению с получавшими плацебо. ФЖЕЛ показывает максимальный объем воздуха, который человек может выдохнуть с силой после глубокого вдоха.

Хотя Jascayd не соответствует критериям по статистически значимому улучшению выживаемости, он обеспечивает «номинально значимое снижение риска смерти» у пациентов с ИЛФ и сопутствующим заболеванием — прогрессирующим легочным фиброзом, сообщала Boehringer ранее.

gxpnews