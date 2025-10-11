Александр Носенко: «Доля нелегальных БАДов в онлайн-сегменте достигла 70%»

Рынок БАДов в России не так прозрачен, как кажется: в онлайн-сегменте много «слепых пятен», которые помогают недобросовестным селлерам обходить требования закона. Некоторые интернет-продавцы маскируют свою продукцию под «пищевые добавки» и «концентраты». Как показывает экспертиза, в таких продуктах часто находят опасные вещества. Кто продает псевдо-БАДы и как это влияет на легальный рынок биодобавок, на полях XIII международного форума «Антиконтрафакт 2025» GxP News рассказал член совета проекта «Не рискуй. Проверь!», руководитель Центра защиты правообладателей международной ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко.

Как вы оцениваете объем теневого рынка БАДов в России? Насколько он заметен в отношении с рынком легальным?

На сегодняшний день экспертами проекта «Не рискуй. Проверь!» рынок нелегальных БАДов оценивается в среднем в 15%, но в онлайн-продажах эта цифра достигает 70%. Учитывая, что рынок БАДов показывает уверенный рост, и в первую очередь это касается именно онлайн-сегмента, то процент всего рынка, по нашим оценкам, может существенно вырасти к концу 2026 года. Речь не только о контрафактной продукции — сейчас маркетплейсы буквально наводнены фальсификатами и незарегистрированными БАДами.

Если же говорить о традиционной рознице — аптечной сети, специализированных магазинах и супермаркетах, то здесь процент продажи нелегальных БАДов мы оцениваем на уровне менее 1%.

Почему такая большая разница в количестве теневых БАДов в онлайн- и офлайн-рынках?

Продажи в традиционной рознице, и в частности в аптеках, считаются более цивилизованными. Поскольку деятельность аптек является лицензируемой и более жестко контролируется регулятором, попасть на полку нелегальным БАДам практически невозможно. Аптеки более внимательны к документам качества и безопасности на приемке, проверяют своих поставщиков. Им есть чем рисковать: можно получить штраф или вообще лишиться лицензии.

Маркетплейсы, которые позиционируют себя в качестве «информационных посредников», напротив, перекладывают полностью ответственность на продавца и, как показывает практика, слабо контролируют товары, выставляемые на витрины. Псевдо-БАДам просочиться на онлайн-платформу гораздо проще, чем встать на прилавок аптеки.

А что вы подразумеваете под псевдо-БАДами и в целом нелегальной продукцией на рынке БАДов?

В первую очередь речь идет о незарегистрированных БАДах, которые мимикрируют под «жиросжигатели», «пищевые экстракты», «пищевые концентраты», «комплексные пищевые добавки» и пр. Это схема, которую применяют недобросовестные производители, чтобы уклоняться от обязательной процедуры государственной регистрации БАДов и маркировки «Честный знак». Последствия — отсутствие контроля качества и безопасности такой продукции. Именно эта категория составляет около 65% нелегального рынка онлайн-продаж. Поэтому риск приобрести пустышку на маркетплейсе чрезвычайно велик. Продажа БАДов по такой схеме имеет признаки недобросовестной конкуренции и вводит в заблуждение потребителя.

Вторая категория — это зарегистрированные БАДы, на них получено свидетельство о государственной регистрации (СГР), имеется маркировка «Честный знак», но они содержат лекарственные дозировки. То есть, по сути, это лекарства, которые мимикрируют под БАДы.

В основном мы видим, что регистрация таких лекарств под видом БАДов осуществляется в Республике Армения. И, по нашим данным, речь идет именно о спекуляции документами качества: никакими реальными испытаниями на качество и безопасность такая продукция не сопровождается. Поэтому сейчас доверие потребителя к такой продукции с документами, полученными в Армении, сильно упало.

Экспертизы указанной продукции, которые проводятся регулярно в лабораториях Роспотребнадзора и Ассоциации организации экспертизы качества лекарственных препаратов и иной продукции, показывают существенные нарушения по показателям качества и дозировок. В ближайшее время мы планируем анонсировать выборочные результаты таких исследований.

31 июля этого года Владимир Путин подписал закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он вступает в силу 1 января 2026 года. Каковы ваши ожидания от этого законодательного нововведения? Смогут ли его положения оздоровить ситуацию на рынке БАДов?

Новый закон обяжет владельцев цифровых платформ не допускать использования этих площадок для совершения уголовно наказуемых деяний. Оператор цифровой платформы должен будет проверять информацию о товаре и не допускать к продаже БАДы, не прошедшие госрегистрацию. Вместе с этим очень важно понимать тонкости рынка БАДов и позицию маркетплейсов. Я уже говорил, что данный канал продаж разительно отличается от аптечного сегмента.

Буквально недавно на одном из маркетплейсов в разделе «Здоровое питание» мы выявили в свободной продаже лекарственный препарат «Орлистат», применяемый для лечения ожирения, предлагаемый под видом «пищевого экстракта», «жиросжигателя» и «добавки для похудения». Именно так назвал этот препарат продавец в трех разных вариациях. В одной капсуле было заявлено 120 мг действующего вещества орлистат.

Мы изучили декларацию о соответствии, на которую ссылался продавец. Из нее следовало, что пищевая добавка содержит ашваганду — препарат из корня растения витания. В России ашваганда запрещена к использованию в составе пищевых добавок и лекарственных средств с 2020 года как растение, содержащее психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

После огласки этой информации карточка товара буквально сразу была удалена маркетплейсом, но через несколько дней появилась новая карточка, которая активна по сей день. К тому же продавец вообще убрал отсылку на декларацию о соответствии. Таким образом, мы имеем факт продажи незарегистрированного лекарственного препарата под видом «пищевого экстракта» на сумму свыше 100 тыс. рублей, что образует состав уголовного преступления (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

Или другой вопиющий пример. Сейчас лидером продаж в разделе «Комплексные пищевые добавки» значится «Виагра Черный муравей». Расследование по этому «чудо-средству» проект «Не рискуй. Проверь!» провел еще в сентябре 2024 года. В его составе было выявлено действующее вещество силденафил, используемое в лекарственных средствах. Только дозировка этого вещества была существенно выше, чем у всем известной «Виагры» — 142 мг в одной таблетке. В то время как в «Виагре» — 100 мг.

Кто должен нести ответственность за продажу такого рода продукции — селлер или маркетплейс, который допустил этот товар на витрину?

По новому закону, как я уже отметил, оператор обязан не допускать использования площадки для совершения уголовно наказуемых деяний. Но как документировать умысел оператора, если модерация карточек происходит в автоматическом режиме? Продажа таких товаров является слабоконтролируемой со стороны маркетплейсов. Я с пессимизмом смотрю на новый закон и уверен, что он потребует существенной доработки в будущем, чтобы оздоровить ситуацию в онлайн-сегменте.

Проблем можно было бы избежать с помощью уже существующего в законе механизма идентификации продукции. Он помогает установить, что это за товар и каким требованиям он должен соответствовать. Но на сегодняшний день понятие идентификации товара на онлайн-платформах в отношении БАДов практически не работает.

Сейчас ситуация выглядит для экспертного сообщества предельно странной.

У ведущих маркетплейсов существуют целые разделы с десятками тысяч артикулов, которые так и называются — «Комплексные пищевые добавки», в них как раз и размещают свои предложения недобросовестные производители псевдо- и незарегистрированных БАДов. Декларации о соответствии таких товаров часто содержат недостоверные данные и прямо указывают на запрещенные вещества в составе. Но маркетплейс считает такие продукты «безопасными» и вывешивает в карточке товара соответствующий маркер. Получается, что для недобросовестных производителей и продавцов созданы все условия.

А чем биологически активная добавка, то есть БАД, отличается от просто пищевой добавки? Насколько существенна эта разница?

Разница существенная. Комплексная пищевая добавка — это готовая смесь, содержащая пищевое сырье и одну или несколько пищевых добавок, например загустители, ароматизаторы. Такая добавка создается для улучшения вкуса, текстуры или срока хранения продуктов, но не для восполнения дефицита витаминов. В отличие от биологически активных добавок (БАДов), которые направлены на поддержание здоровья и восполнение недостатка нутриентов, комплексные пищевые добавки являются технологическими ингредиентами, используемыми в пищевой промышленности.

Недавно мы провели опрос на ресурсах Международной ассоциации «Антиконтрафакт» и проекта «Не рискуй. Проверь!», где задали вопрос подписчикам, вызывает ли у них дополнительное чувство доверия, если они видят в карточке товара информацию маркетплейса: «Документы проверены. Продавец предоставил документы, подтверждающие безопасность товара», «Товар проверен. Документы на эту продукцию есть в Росаккредитации». 68% опрошенных ответили положительно!

Но, как мы видим, примеры с лекарством «Орлистат» и «Виагрой Черный муравей» указывают на явную проблему. Декларации о соответствии, размещенные на сайте Росаккредитации, никто не проверяет на достоверность указанных в них сведений. Мы постоянно сталкивались со случаями, когда в этих декларациях значатся данные испытательных лабораторий или органов по сертификации, которые якобы проводили экспертизу товаров. Но в ходе проверки выяснилось, что таких лабораторий в природе не существует, как и заявленных адресов производств.

Возможно, необходимо прямо признать, что автоматизация в вопросах проверки документов качества и безопасности пищевой продукции на сегодняшний день неэффективна и требует участия соответствующих специалистов.

А как же быть с информацией о миллионах артикулов, которые блокируют власти в рамках противодействия контрафактной продукции? По данным ФАС, с начала 2023 года по июнь 2025-го маркетплейсы заблокировали более 9,6 млн карточек товаров по жалобам правообладателей. За первое полугодие 2025 года — 2,8 млн.

Да, я видел эти данные. Но хотелось бы увидеть и другие цифры: сколько карточек было заведено заново теми же продавцами после их блокировки. Думаю, цифра будет аналогичной заблокированным. Правообладатели постоянно жалуются в ассоциацию, что, несмотря на блокировки, недобросовестными продавцами заводятся новые артикулы.

Значит, это можно делать безнаказанно и за это никто не штрафует в рамках заключенной оферты!?

И опять же, непонятно, что делать с фальсификатами на том же рынке БАДов, про которые мы говорили выше. В отношении них пожаловаться невозможно: там нет заинтересованных правообладателей.

Согласно Федеральному закону № 150-ФЗ от 7 июня 2025 года, с 1 сентября 2025 года врачи получили право выписывать БАДы наравне с лекарствами. С какими проблемами могут столкнуться врачи и пациенты?

Врачам можно будет выписывать биологически активные добавки из специального перечня, утвержденного Минздравом. Этот перечень будет включать только зарегистрированные в России добавки, соответствующие установленным критериям качества и эффективности. Сейчас идет активная дискуссия по поводу этих критериев.

Давайте представим ситуацию, когда к врачу пришел пациент и тот ему прописал БАД, например пиколинат хрома или витамин D. Он должен будет ознакомить пациента с перечнем, провести ему ликбез? Пациент пойдет с большой степенью вероятности на маркетплейс, потому что там дешевле и удобнее. Введет в поиск название добавки, и витрина предложит ему массу вариантов, в том числе из раздела «Комплексные пищевые добавки», о котором мы говорили выше.

Конечно, в целом мы отмечаем, что эта новелла о праве врачей выписывать БАДы носит положительный характер, и при этом она несколько запоздавшая. Стремительный рост рынка БАДов потянул за собой такой же бурный спрос на специалистов или консультантов по питанию как части здорового образа жизни, наряду со сном или физической активностью. Все мы слышали про таких специалистов, как нутрициологи. Сегодня для того, чтобы стать нутрициологом, достаточно пройти специальные курсы обучения, при этом совершенно не обязательно иметь медицинское образование. В России пока нет единого профессионального стандарта для нутрициологов, что означает отсутствие строгих требований к медицинскому образованию.

Отсутствие официальной закрепленной в законе возможности врачам выписывать БАДы повлекло за собой обращения потребителей, желающих следить за своим здоровьем, на разные, зачастую непрофессиональные ресурсы. Блогеры-нутрициологи держат сейчас огромные аудитории, зачастую предлагая им продукцию, которую эксперты относят к незарегистрированным БАДам. Такая продукция не прошла должного регистрационного контроля, надлежащих проверок по качеству. Отсюда всевозможные побочки — аллергия, скачки давления, сердце, головные боли и т. п. В лучшем случае прием таких псевдо-БАДов, пустышек, закончится ничем.

Сейчас активно обсуждается вопрос формирования реестра разрешенных к применению БАДов, экспертами высказываются различные мнения. Мы считаем, что отсутствие в БАДах пострегистрационного контроля, проверка соответствия заявленного на этикетке состава, показателей микробиологии — это серьезная проблема, которую надо решать, как это решается на рынке лекарственных препаратов. Каждая партия подлежит испытаниям, перед тем как попасть в реализацию.

Еще в марте текущего года ассоциация «Антиконтрафакт» инициировала проект по формированию Реестра проверенных БАДов, качество которых подтверждено, и БАДов, опасных для здоровья потребителей. Он постоянно пополняется новыми позициями. Мы пытаемся внести структуру в этот хаотичный рынок и дать инструмент потребителю, позволяющий избежать приема некачественной продукции. Этот реестр постепенно наполняется.

Какие бы вы дали рекомендации, где лучше сейчас покупать БАДы потребителям?

Я бы рекомендовал идти в аптеки. Здесь меньше шансов купить пустышки. Как бы ни были привлекательны и удобны покупки биологически активных добавок на маркетплейсах, сейчас этот канал наименее контролируемый со стороны регуляторов и самих маркетплейсов.

