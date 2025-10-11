Российские фармкомпании увеличили расходы на IT-технологии до 7,9 млрд рублей

IT-расходы фармкомпаний в России за год достигли 7,9 млрд руб., подсчитали аналитики. Отрасль занимает третье место по инвестиционной динамике в применении цифровых технологий.

В 2024 году предприятия фармацевтической отрасли в России инвестировали в цифровую инфраструктуру и IT-решения около 7,9 млрд руб. Об этом говорится в обзоре аналитического агентства IT-холдинга Т1, опубликованном в начале октября 2025 года.

Основой исследования является интегральный индекс цифровизации отраслей, который рассчитывается на базе различных индикаторов, оцениваемых по шкале от 0 до 10 баллов. Каждое направление имеет свой вес при формировании итогового индекса. Как отмечается, фармацевтический сектор лидирует по применению цифровых технологий среди всех отраслей и занимает третье место по инвестиционной динамике с результатом 44,9%. Более высокий показатель продемонстрировали только финансовый сектор и розничная торговля — 55,6 и 45,6% соответственно.

Аналитики выделяют несколько ключевых направлений IT-инвестиций в фармацевтической сфере. В частности, 28,9% компаний отрасли используют цифровые платформы, 27,6% — облачные сервисы, а 21,8% применяют промышленных роботов. IT-решения используются в исследованиях и разработке, включая анализ больших данных для создания инновационных препаратов. Внедрение современных цифровых платформ помогает повысить эффективность планирования и производственных процессов. Кроме того, все активнее применяются средства автоматизации документооборота. Это позволяет более эффективно обрабатывать и хранить информацию, говорят аналитики.

