В Индии арестовали владельца компании-производителя сиропа от кашля после смерти 21 ребенка

В Индии арестовали главу компании Sresan по делу о смерти 21 ребенка, отравившегося сиропом от кашля с токсином в составе. Всего было продано 222 флакона препарата.

Индийская полиция арестовала владельца фармацевтической компании Sresan Pharmaceuticals Г. Ранганатана. Об этом пишет газета The Times of India. Ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве и фальсификации лекарств. По версии правоохранительных органов число жертв сиропа от кашля, содержавшего токсин диэтиленгликоль, увеличилось до 21 человека.

В начале недели сообщалось, что после употребления препарата скончались 14 детей. Индийские власти начали уголовное расследование в отношении производителя сиропа от кашля.

Всем скончавшимся детям было до пяти лет. Большинство проживали в штате Мадхья-Прадеш — центральном регионе Индии. Как отмечается, они умерли в течение месяца после приема препарата марки Coldrif, который производит Sresan.

Анализ образцов, проведенный государственной лабораторией, показал, что концентрация диэтиленгликоля в составе сиропа достигала 48,6% по объему — почти в 500 раз больше допустимого предела в 0,1%, установленного как индийскими регуляторами, так и Всемирной организацией здравоохранения.

Диэтиленгликоль — промышленный растворитель, используемый в антифризе и красках, который может быть смертельно опасен даже при употреблении в небольших количествах. Этот химикат используется как дешевый заменитель пропиленгликоля — основного растворителя в лекарственных сиропах, благодаря которому можно смешивать несовместимые соединения.

9 октября индийские власти объявили токсичными три марки сиропов от кашля и запретили их продажу по всей стране. Среди них, помимо Coldrif, — Respifresh (выпускает Rednex Pharmaceuticals) и Relife (от Shape Pharma). В обоих медикаментах уровень диэтиленгликоля превышает безопасные нормы: в Respifresh — 1,3%, в Relife — 0,6%.

Указывается, что за шесть недель в Мадхья-Прадеш фармдистрибьюторам было отгружено 594 бутылки Coldrif. Из них 222 уже были проданы.

Компанию Sresan окончательно закрыли. Регулирующие органы также рекомендовали аннулировать ее производственную лицензию. Как утверждается, продукция не экспортировалась за пределы Индии.

Этот инцидент в очередной раз наносит удар по репутации южноазиатской страны, занимающей третье место в мире по объему выпуска лекарств после США и Китая. На индийские дженерики приходится 40% всего американского рынка, 25% — британского и 90% — африканского. С 2022-го по 2023 год индийские сиропы от кашля стали причиной смерти более 140 детей в Гамбии, Узбекистане и Камеруне.

Фото: 123rf.com