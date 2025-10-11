СамГМУ и отечественный фармпроизводитель совместно создадут базовую кафедру

Как уточнили в «Озон Фармацевтике», оснащение инфраструктуры находится в активной стадии и продлится до конца 2025 года. На площадке разместят опытный производственный участок и лабораторию для отработки технологических и аналитических процессов.

Совместная работа СамГМУ и фармпроизводителя будет ориентирована на практику: студенты смогут участвовать в разработке технологий, создании аналитических методик и оптимизации производственных этапов для получения опыта работы с реальными задачами фармпредприятия. Кроме того, компания планирует передать университету часть аналитических процессов для практической подготовки студентов и повышения эффективности собственных операций.

Акцент в образовательных программах, как сообщают участники проекта, будет сделан на биотехнологии – направлении, ключевом для партнеров. В дальнейшем кафедра станет площадкой для апробации новых решений в фармацевтической индустрии и формирования кадрового резерва региона.

О трудностях с кадровым наполнением в отрасли Vademecum беседовал с директором Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского университета Галиной Раменской. Подробнее о состоянии и тенденциях развития профильной высшей и средней специальной школы, а также о степени вовлеченности в образовательный процесс производственного и аптечного секторов фарминдустрии – в интервью.

Фото: samsmu.ru

