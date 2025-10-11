Роскачество выявило нарушения среди БАД омега-3

Также Роскачество обнаружило несоответствие маркировке по количеству эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот. Кроме того, у товаров двух торговых марок нет свидетельства о государственной регистрации и маркировки «Честный знак».

Как предположил директор по развитию Союза производителей БАД к пище Иван Дындиков, причиной расхождения между фактическим и заявленным содержанием в продукции кислот, с одной стороны, может быть стремление некоторых производителей сэкономить и использовать более дешевое сырье, а с другой – отсутствие входного контроля у компаний. «Входной контроль при производстве БАД – составная часть стандартов надлежащих производственных практик, которые сегодня являются добровольными и внедрены лишь у тех производителей, которые заботятся о потребителе, серьезно подходят к разработке и выпуску продукции», – заключил Дындиков.

Информацию о полученных результатах Роскачество направило производителям, торговым сетям и контрольно-надзорным органам. В результате, по сообщению регулятора, ООО «Юниэко» (торговая марка Ellada Fit) приняло решение больше не выпускать товар с неверными разрешительными документами, ООО «Органик Тренд» (торговая марка LeafToGo) усилило контроль за поступающей продукцией и провело проверку документов, подтверждающих прослеживаемость и безопасность используемого сырья, ООО «Молодей» (торговая марка Moloday) усилило контроль за качеством выпускаемой продукции и провело ряд корректирующих мероприятий.

Роскачество также получило отклик от контрольно-надзорных органов. Например, Управление Роспотребнадзора по Ростовской области провело в отношении ООО «Органик Тренд» плановые проверочные мероприятия, по результатам которых в отношении производителя было возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. ООО «Органик Тренд» отозвало 2,7 тысячи единиц продукции.

Управление Роспотребнадзора по Курской области объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении ООО «Сапплемент Групп» (торговая марка Supplnorm). Управление Роспотребнадзора по Воронежской области возбудило дело об административном правонарушении в отношении ООО «Велайф» (торговая марка Velife). Дело возбуждено по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ по факту выпуска в обращение продукции (Omega 3 Fish Oil «Омега-3» в капсулах, дата изготовления: 05.08.2023), не соответствующей обязательным требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Кроме того, предостережения были направлены Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в адрес ООО «Полярис» (торговая марка «Здравсити.ру») и Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю в адрес ООО «Тымлатский рыбокомбинат» (торговая марка «Тымлатский РК»).

В августе 2025 года Минздрав РФ представил для общественного обсуждения проект правительственного постановления об установлении критериев качества БАД и их эффективности. С 1 сентября 2025 года врачи могут назначать такие добавки пациентам при наличии у них соответствующих показаний. Регулятор предложил пять критериев качества (БАД должны соответствовать каждому из них) и три показателя эффективности (необходимо соответствие хотя бы двум). Сейчас инициатива находится на этапе подведения итогов обсуждения.