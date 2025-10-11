На российском рынке может появиться фармпродукция под брендом «Мое солнышко»

Пермский завод соков «Санфрут» подал заявку на регистрацию товарного знака «Мое солнышко». Торговую марку предполагается использовать в том числе для фармацевтических и прочих препаратов для медицинских или ветеринарных целей, добавок для улучшения вкуса, овощных консервов, безалкогольных напитков и пива. Решение относительно регистрации еще не принято, отмечает «Коммерсант».

Завод «Санфурт» специализируется на производстве 100%-ых соков, нектаров и напитков под брендами Dario Wellness Neo, «Красавчик», «Фруктовый остров» и «Правило вкуса», сказано на сайте компании. Продукция поставляется в большинство российских регионов, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Производственная мощность предприятия составляет 220 млн л в год. В 2021-м управляющее заводом ООО «Санфрут» сменило владельцев — бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений» продали его московскому ООО «Инвестпроект».

Ранее сообщалось, что бренд игристых вин «Абрау-Дюрсо» займется производством уходовой косметики и пищевых добавок.

gxpnews