Российские регионы столкнулись с дефицитом препаратов этанерцепта

Россияне с ревматическими заболеваниями столкнулись с нехваткой препаратов с действующим веществом этанерцепт. Проблемы с получением лекарства возникли в Москве, Московской, Нижегородской и Липецкой областях, выяснили «Известия».

Препарат выдают бесплатно в государственных больницах пациентам с ревматоидным, псориатическим и юношеским артритом, полиартритом, спондилитом и псориазом. Всего в России насчитывается около 2 млн человек с такими заболеваниями.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что «плановая поставка препарата осуществляется в текущую неделю». Там напомнили, что этанерцепт входит в список жизненно необходимых и важнейших, а значит при отсутствии в аптеках центра лекобеспечения можно получить компенсацию и самостоятельное купить препарат в любой аптеке. В минздраве Нижегородской области в свою очередь отметили, что с начала года по настоящее время «дефектура на препараты с этанерцептом отсутствует».

По данным Росздравнадзора, в 2020-2025 годах наблюдается «устойчивый ввод в гражданский оборот препаратов на основе этанерцепта», подчеркнули в пресс-службе Минздрава. «В 2024 году препарата на рынок введено на 35% больше по сравнению со среднегодовым значением, а за девять месяцев 2025-го на 15% больше, чем за аналогичный период 2024-го», — добавили там.

Согласно госреестру лекарственных средств (ГРЛС), в России зарегистрировано три препарата с этанерцептом — «Энбрел» американской Pfizer, «Эрелзи» словенской Sandoz и «Ривия» российской «ПСК Фармы». В большинстве случаев пациенты получают последний.

В аналитической компании RNC Pharma уточнили, что в январе-августе на рынок поступило 122,8 тыс. упаковок препаратов с этанерцептом против 73,6 тыс. годом ранее. Однако в рамках госзакупок в сентябре 2025 года закуплено 7,16 тыс. упаковок, тогда как за тот же месяц 2024-го — 8,7 тыс., следует из другой аналитики — Headway Company.

Проблема с препаратами этанерцепта носит организационный характер, считает бывший главный ревматолог Московской области Александр Елонаков. По его словам, сложившаяся ситуация может быть связана с несвоевременными подачами заявок на лекарственное обеспечение. С этим согласен и директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов. «Не исключаю, что могли не вовремя объявить тендер или некорректно определили потребность в препарате», — отметил он.

gxpnews