Выпущены рекомендации для разработчиков инновационных лекарств

Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) Минздрава РФ выпустил рекомендации для малых инновационных предприятий (МИП), разрабатывающих новые технологии в сфере здравоохранения.

Документ, в частности, описывает роль таких предприятий в создании и внедрении передовых решений — от лекарственных препаратов и методов диагностики до цифровых сервисов и высокотехнологичного оборудования.

В материалах также представлен пошаговый алгоритм создания МИП — от выбора организационно-правовой формы и оценки результатов интеллектуальной деятельности до регистрации в ЕГРЮЛ. Там же содержатся указания, как проще и быстрее пройти путь от научной идеи до реального продукта или услуги.

Рекомендации предназначены для основателей и руководителей МИП в медицинской сфере, научных сотрудников, разработчиков инноваций, юридических и административных специалистов, сопровождающих проекты, инвесторов и партнеров, отметили в пресс-службе НЦЭСМП.

