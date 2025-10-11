Ввести налоговый вычет за покупку ветпрепаратов предлагают в Госдуме

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет за услуги ветеринарного врача и покупку ветпрепаратов. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс, направлен на отзыв в правительство. Предполагается, что на вычет смогут рассчитывать только владельцы зарегистрированных животных.

По мнению авторов инициативы, включение ветеринарных услуг в перечень расходов, по которым предоставляется налоговый вычет, поможет снизить финансовую нагрузку на владельцев домашних животных и позволит им чаще обращаться в ветеринарные клиники.

Если поправки примут, они начнут действовать с 2027 года, отмечает ТАСС.

Между тем расходы россиян на здоровье домашних животных продолжают расти: в 2024 году они увеличились на 16,4% в годовом отношении, до 49,6 млрд рублей. При этом рост связан не с более частыми походами в ветклиники, а с подорожанием их услуг. Подробнее — в материале GxP News.

gxpnews