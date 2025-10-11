Исполнение федпроекта по развитию производства ЛП и медизделий за 9 месяцев составило 3,9%

Исполнение федерального проекта «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» по состоянию на 1 октября составило 3,9%, следует из отчета Минфина.

На федпроект в 2025 году выделено 950 млн рублей, однако по итогам 9 месяцев кассовое исполнение составило лишь 37,5 млн рублей.

Как заявляла в августе вице-премьер Татьяна Голикова, в этом году в рамках проекта «уже расширена до 550 единиц линейка медицинских изделий», «количество производящихся в стране лекарств по перечню жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП) увеличено до восьми МНН».

Федпроект по развитию востребованных ЛП и медизделий — часть национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Его целевые показатели к 2030 году, в частности, — довести долю отечественных медизделий до 40% рынка, радиофармацевтических лекарственных препаратов (ЛП) — до 95%, а препаратов из списка стратегически значимых лекарственных средств, полностью производимых в России (включая синтез фармацевтической субстанции), — до 80%.

Отметим, что исполнение нацпроекта по итогам января–сентября составило 71,3%, или 4,1 млрд рублей. В целом исполнение расходов федерального бюджета на нацпроекты на 1 октября составило 70% (4,2 трлн рублей) от планового.

