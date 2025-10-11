За 3 года количество международных КИ в России сократилось в 20 раз

За последние годы количество международных клинических испытаний (КИ) лекарственных препаратов с участием России сократилось в 20 раз: с 367 в 2021-м до 18 в 2024- м, подсчитал аналитический дата-проект «Если быть точным».

До 2022 года Минздрав РФ одобрял более 300 заявок на проведение международных КИ ежегодно. Отечественные спонсоры тоже проводили исследования с участием российских и международных центров, в количестве трех-пяти в год. В 2024-м на международные пришлось всего 2,9% от всех КИ в России, но рынок не прекратил существование: за год было выдано 629 разрешений, в том числе 481 (76%) — российским спонсорам.

Из 18 международных КИ 10 запущены российскими спонсорами, то есть проводятся и в других странах, помимо России. Так, Biocad (спонсор пяти из 18 исследований) в основном проводит такие испытания в Белоруссии, но иногда и в других странах, в частности в Пакистане. Другая компания — «Р-Фарм» — в прошлом году получила разрешение провести исследования биоаналогов для лечения плоскоклеточного рака головы и шеи и рака молочной железы, но где именно, кроме РФ, неизвестно.

Иностранные спонсоры не ушли из России полностью: на них в прошлом году приходилась пятая часть всех КИ (22%). Однако география иностранных компаний, которые проводят испытания в РФ, заметно изменилась. В 2021-м на первом месте среди иностранных спонсоров были европейские страны (46%), на втором — Индия (28%). Сейчас же почти 46% всех испытаний приходится на Индию, а на Европу лишь четверть (24%), еще 12% — на Белоруссию.

gxpnews