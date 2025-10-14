Аптеки забуксовали: как лекарства будут попадать в сельскую местность

В России по-прежнему остро стоит проблема доступности лекарств для жителей малых городов и отдаленных деревень. Крупные аптечные сети не спешат открывать точки там, где бизнес заведомо убыточен. Напротив, консолидация аптечной розницы только усугубляет ситуацию: по данным DSM Group, 20 крупнейших сетей сегодня контролируют почти 75% рынка. Каким образом можно обеспечить лекарствами сельских жителей, обсуждали участники форума «Фармлига». GxP News собрали основные выводы.

Среди предлагаемых решений проблемы доступности препаратов для жителей отдаленных деревень и сел — мобильные аптеки на колесах, доставка препаратов с помощью дронов, привлечение к продаже лекарств непрофильного бизнеса в туристических зонах и даже введение обязанности для сетевых игроков открывать аптеки в нерентабельных точках себе в убыток. Об этом в ходе пленарной сессии форума «Фармлига» рассказал генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев.

По данным депутата Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, инициативу по созданию парка передвижных аптек в 10 пилотных регионах уже вносят на рассмотрение в Госдуму.

«У нас концептуально уже все одобрено. Конечно, остаются вопросы. К примеру, кто должен будет платить за бензин или как организовать холодовую цепь. Но люди не должны страдать. Я в первую очередь говорю о самых отдаленных регионах, где есть села с населением в 100–200 человек», — заявил депутат.

Однако на практике реализовать подобную схему доставки может оказаться сложнее, чем на бумаге. К тому же попытка законодательно закрепить возможность использования мобильных аптек уже принималась, но проект до сих пор не принят.

В сентябре этого года Горьковский автозавод (ГАЗ) сообщил о производстве «спецгазелей» для доставки лекарств в отдаленные села.

Однако, как правильно отметил сам Бадма Башанкаев, для работы передвижных аптек нужно решить несколько практических задач. В частности, важно обеспечить в машине правильный температурный режим, чтобы сохранять качество термочувствительных препаратов. Не менее значимо подключить такие аптеки к системе маркировки — это позволит исключить риск продажи подделок. Кроме того, необходимо найти специалистов, которые смогут не только отпускать лекарства, но и консультировать покупателей.

Однако ключевая сложность в работе мобильных аптек, скорее всего, будет связана с ценами. Лекарства там могут стоить дороже, чем в стационарных точках. А поскольку основная аудитория таких аптек люди с невысоким доходом, жизнеспособность этой модели все еще неясна. Тем более, по словам Виктора Дмитриева, такие пункты не будут финансироваться из федерального бюджета, а значит, бремя по их содержанию ляжет на регионы и бизнес.

Лицензионная претензия

Еще одним из вариантов решения проблемы доступности лекарств для жителей села эксперты называют открытие аптечных пунктов на базе непрофильных организаций, например туристических объектов. В то же время на практике предприниматели, которые заинтересованы в таком бизнесе, сталкиваются с трудностями при получении лицензии. Та же проблема характерна и для профильных аптек, если они расположены в отдаленных районах.

«В Нижегородской области есть райцентр, куда зимой можно попасть только по зимнику. В советское время там работала аптека, но затем она закрылась. Жители нашли энтузиаста с фармацевтическим образованием, готового возродить аптеку. Однако камнем преткновения стало требование заключить договор с дезинфекционной станцией, ближайшая из которых находилась слишком далеко. В итоге лицензию получить не удалось», — рассказал Виктор Дмитриев.

По его мнению, для таких случаев следовало бы предусмотреть возможность упрощенного лицензирования. Однако Росздравнадзор не поддерживает подобную инициативу. Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований ведомства Ирина Крупнова напомнила, что упрощенный порядок получения лицензии уже действует для фельдшерско-акушерских пунктов.

«Этот вид деятельности (аптечный бизнес — ред.) несет под собой угрозу причинения вреда здоровью граждан. Поэтому здесь должна быть процедура лицензирования», — подчеркнула она.

Сегодня в России функционирует более 47 тыс. ФАПов, большинство из которых имеют разрешение на фармацевтическую деятельность и осуществляют розничную продажу лекарств. По словам Крупновой, аналогичный механизм может быть применен и в отношении «Почты России», если организации все же дадут право отпускать лекарства.

Недавно совет директоров компании обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по снижению долговой нагрузки. Одним из способов это сделать мог бы стать допуск почтовых отделений к продаже препаратов. Если разрешение будет получено, сотрудники почты должны будут пройти 72-часовое обучение, а ассортимент ограничат социально значимыми лекарствами, рассказала Ирина Крупнова.

Идею обязать крупные аптечные сети открывать точки в нерентабельных деревнях, например закрепив правило, что каждая десятая новая аптека должна появляться в проблемной местности, эксперты назвали спорной. Такая мера, по их словам, может обернуться обратным эффектом: бизнес начнет дробиться и искать обходные схемы, чтобы избежать выполнения обязательств. В итоге не выиграют ни отрасль, ни люди, подчеркнул Виктор Дмитриев.

А вот доставку лекарств с помощью дронов Росздравнадзор не исключает. В ходе своего выступления Ирина Крупнова назвала это направление «актуальным для рассмотрения». Ранее положительно оценил перспективы использования дронов для доставки лекарств и анализов федеральный Минздрав. Министр здравоохранения Михаил Мурашко даже назвал этот способ решения проблемы «приоритетным». Сегодня доставку лекарств дронами уже планируют внедрить в ряде регионов, например в Рязанской области.

gxpnews