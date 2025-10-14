Роспатент создаст сервис для оценки интеллектуальной собственности

Роспатент создает реестр интеллектуальных прав со среднеотраслевыми ставками. Как отмечает глава службы Юрий Зубов, это позволит бюджетным учреждениям, в частности в сфере медицины, корректно определять стоимость объектов ИС и активнее вовлекать их в экономический оборот.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) создаст реестр интеллектуальных прав со среднеотраслевыми ставками платежей за их использование. Как пишет Forbes, такой проект постановления правительства разработало Минэкономразвития России. Тестирование сервиса запланировано на 2026 год.

Как сообщил журналистам представитель Минэка РФ, чтобы интеллектуальная собственность (ИС) стала полноценным экономическим активом, нужен развитый вторичный рынок прав. Одна из проблем для его создания заключается в сложности оценки реальной стоимости патентов, товарных знаков и других объектов ИС. Это мешает сделкам по их продаже, лицензированию или использованию в залоге.