BMS покупает стартап за 1,5 млрд долларов для создания CAR-T-клеточных терапий

BMS приобретает биотехнологический стартап Orbital Therapeutics за 1,5 млрд долл. Фармгигант получит инновационную технологию создания CAR-T-клеточных терапий, способных перепрограммировать иммунные клетки на борьбу с возбудителями аутоиммунных патологий непосредственно в организме пациента.

Bristol-Myers Squibb (BMS) заключила соглашение о покупке биотехнологического стартапа Orbital Therapeutics за 1,5 млрд долл. для расширения портфеля клеточных терапий. Об этом говорится в пресс-релизе.

BMS выплатит всю сумму до конца года, завершив все регуляторные процедуры. Это крупнейшая сделка производителя с момента приобретения RayzeBio за 4,1 млрд долл. в феврале 2024 года.

Благодаря приобретению фармацевтическому гиганту достанутся права на технологию Orbital, с помощью которой можно создавать CAR-T-клеточные терапии in vivo. Пациентам делается однократная внутривенная инфузия, после чего T-клетки (универсальные уничтожители патогенов) обучаются уничтожать B-клетки (в норме производят антитела для защиты от инфекций, но при аутоиммунных заболеваниях ошибочно атакуют собственные ткани организма). Стандартно для этого требуются извлечение T-лимфоцитов и их перепрограммирование в лаборатории, прохождение курса химиотерапии, а на всю процедуру уходит от трех до шести недель и сотни тысяч долл.