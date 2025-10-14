Росздравнадзор будет проверять требования к назначению БАД

Требования, связанные с назначением врачами БАД, будут включены в сферу государственного контроля с 18 октября 2025 года. По словам эксперта, принятие постановление является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам.

Правительство включило требования, связанные с назначением биологически активных добавок (БАД), в сферу государственного контроля (надзора), постановление № 1560 от 08.10.2025 опубликновано на портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в Постановление Правительства РФ № 1048 от 29.06.2021 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) качества и безопасности медицинской деятельности».

Принятое постановление реализует нормы Федерального закона № 150-ФЗ от 07.06.2025, устанавливающего новые правила оборота БАД. Документ вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно закону, медицинские работники вправе назначать зарегистрированные БАД при наличии у пациентов показаний к их применению.

Перечень таких БАД будет утвержден Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором. Он сформируется на основе критериев качества и эффективности – проект документа ранее был опубликован Минздравом РФ для общественного обсуждения.

Как отмечает директор практики по оценке регуляторных рисков Baikal Communications Group Валерий Афанасьев, расширение федерального государственного контроля на БАД является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам.

Фото: 123rf.com