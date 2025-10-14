НЦЭСМП дал рекомендации для разработчиков инновационных препаратов

Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) опубликовал рекомендации для малых инновационных предприятий, разрабатывающих новые технологии в сфере здравоохранения. Они включают 13 документов.
Центр трансфера медицинских технологий ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России поделился методическими рекомендациями для малых инновационных предприятий (МИП), которые разрабатывают новые технологии в сфере здравоохранения.
Документ включает:
- описание роли МИП в создании и внедрении передовых решений (от лекарственных препаратов и методов диагностики до цифровых сервисов и высокотехнологичного оборудования);
- пошаговый алгоритм реализации МИП (от выбора организационно-правовой формы и оценки результатов интеллектуальной деятельности до регистрации в ЕГРЮЛ);
- рекомендации, направленные на упрощение и ускорение пути от научной идеи до выхода реального продукта или услуги в системе здравоохранения.