НЦЭСМП дал рекомендации для разработчиков инновационных препаратов

Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) опубликовал рекомендации для малых инновационных предприятий, разрабатывающих новые технологии в сфере здравоохранения. Они включают 13 документов. Центр трансфера медицинских технологий ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России поделился методическими рекомендациями для малых инновационных предприятий (МИП), которые разрабатывают новые технологии в сфере здравоохранения. Документ включает: описание роли МИП в создании и внедрении передовых решений (от лекарственных препаратов и методов диагностики до цифровых сервисов и высокотехнологичного оборудования);

пошаговый алгоритм реализации МИП (от выбора организационно-правовой формы и оценки результатов интеллектуальной деятельности до регистрации в ЕГРЮЛ);

рекомендации, направленные на упрощение и ускорение пути от научной идеи до выхода реального продукта или услуги в системе здравоохранения. Рекомендации предназначены для основателей и руководителей МИП в медицинской сфере, научных сотрудников и разработчиков инноваций, юридических и административных специалистов, сопровождающих проекты МИП, а также инвесторов и партнеров, которые заинтересованы в развитии инновационного здравоохранения. Ранее НЦЭСМП дал рекомендации по планированию и проведению доклинических исследований лекарств.

