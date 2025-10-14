«  
НЦЭСМП дал рекомендации для разработчиков инновационных препаратов

Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) опубликовал рекомендации для малых инновационных предприятий, разрабатывающих новые технологии в сфере здравоохранения. Они  включают 13 документов.

Центр трансфера медицинских технологий ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава  России поделился методическими рекомендациями для малых инновационных предприятий (МИП), которые разрабатывают новые технологии в сфере здравоохранения.

Документ включает:

  • описание роли МИП в создании и внедрении передовых решений (от лекарственных препаратов и методов диагностики до цифровых сервисов и высокотехнологичного оборудования);
  • пошаговый алгоритм реализации МИП (от выбора организационно-правовой формы и оценки результатов интеллектуальной деятельности до регистрации в ЕГРЮЛ);
  • рекомендации, направленные на упрощение и ускорение пути от научной идеи до выхода реального продукта или услуги в системе здравоохранения.

Рекомендации предназначены для основателей и руководителей МИП в медицинской сфере, научных сотрудников и разработчиков инноваций, юридических и административных специалистов, сопровождающих проекты МИП, а также инвесторов и партнеров, которые заинтересованы в развитии инновационного здравоохранения.

Ранее НЦЭСМП дал рекомендации по планированию и проведению доклинических исследований лекарств.
14 октября, 2025