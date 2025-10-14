Перечень оборудования для оснащения медорганизаций первичного звена расширится в полтора раза

Согласно проекту, обновленный перечень будет применяться при оснащении медучреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тысяч человек. Приказ также определяет оборудование, которое закупается при строительстве и реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и амбулаторий.

Документом предлагается исключить ряд устаревших позиций и дополнить перечень современными образцами медицинской техники. В частности, в документ включены дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковые и рентгенодиагностические системы, гинекологическое и реабилитационное оборудование, а также лабораторные комплексы для базового анализа крови и мочи. Расширен раздел, касающийся оснащения рабочих мест медиков, теперь установка автоматизированных рабочих станций предусмотрена для врачей-рентгенологов, лаборантов, а также врачей клинико-диагностических лабораторий.

Помимо медицинской техники, проект перечня включает оборудование для санитарно-гигиенического обеспечения и профилактической работы – дозаторы дезинфицирующих средств, установки для очистки воздуха, комплекты оборудования для санитарного просвещения и пропаганды здорового образа жизни. Отдельно обозначены позиции, необходимые для оснащения кабинетов вакцинации, процедурных и прививочных залов.

Действующий приказ № 1379н, принятый в 2020 году, устанавливал первоначальный состав оборудования, используемого при реализации региональных проектов модернизации первичного звена. С тех пор в медицинской отрасли произошли технологические изменения, что потребовало актуализации перечня. Новый документ в случае принятия также отменит приказ № 450н от 14 мая 2021 года, которым в рамочный приказ вносились частичные корректировки.

Тогда изменения расширили список со 121 до 212 позиций. В частности, в обновленный перечень вошла медицинская мебель, оборудование для физиотерапии и реабилитации, укладки, а также МИ для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов. Дополнительно в приказ был включен раздел II «Прочее оборудование для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта», состоящий из пяти единиц.