Тест для быстрой диагностики шигеллеза разработан ЦНИИ эпидемиологии

Тест для оперативного выявления возбудителей шигеллеза (бактериальной дизентерии) разработан в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

«Новый тест позволяет выявить наличие инфекции всего за 25–30 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами. При этом достигается высокая точность: тест позволяет обнаружить даже минимальные количества патогенов в образцах биологического материала», — отмечается в сообщении.

Быстрая диагностика имеет ключевое значение для оперативных противоэпидемических мер, а также для выявления источников инфекции и изоляции больных, подчеркивают в ведомстве. Разработка проводилась в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».

Шигеллез представляет собой острую кишечную инфекцию, вызванную микроорганизмами рода Shigella. Симптомы шигеллеза обычно появляются через 1–7 дней после заражения и включают лихорадку, интоксикацию, боли в животе и диарею. Заразиться можно через загрязненные продукты и воду, особенно уязвимы дети и люди с ослабленным иммунитетом из-за риска быстрого обезвоживания и развития осложнений. Лечение включает борьбу с обезвоживанием, антибактериальную и вспомогательную терапию.

gxpnews