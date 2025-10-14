«Биннофарм Групп» за 8 месяцев 2025 года увеличила продажи лекарств в Монголии на 78%

Объем продаж лекарственных препаратов российской «Биннофарм Групп» в Монголии за 8 месяцев 2025 года составил $800 тыс., что на 78% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом GxP News сообщили в пресс-службе группы.

«На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 21 регистрационное удостоверение „Биннофарм Групп”, представленных 15 брендами, из которых семь зарегистрированы с начала 2025 года», — отметили там.

В группе заявляют о «высоком потенциале» присутствия на монгольском рынке. «Мы увеличили объемы поставок и укрепили наши партнерские отношения. Это позволяет прогнозировать завершение 2025 года с показателем продаж около $1,5 млн», — сказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

По данным группы, объем фармацевтического рынка Монголии за период с января по август достиг $163 млн. Таким образом, по итогам 8 месяцев препараты «Биннофарм» занимали 0,5% монгольского фармрынка, а по итогам года, по прогнозам, показатель приблизится к 1%.

Как отметили в пресс-службе, «Биннофарм Групп» — лидер среди российских фармпроизводителей по экспорту: препараты компании продаются в 15 странах. Кроме того, в начале года «Биннофарм Групп» открыла представительство во Вьетнаме для расширения коммерческого присутствия в Юго-Восточной Азии.

