Расходы российских фармкомпаний на ИТ в 2024 году составили 7,9 млрд рублей

Предприятия фармацевтической отрасли России в 2024 году инвестировали в цифровую инфраструктуру и ИТ-решения около 7,9 млрд рублей, говорится в недавнем обзоре ИТ-холдинга Т1. Фармсектор лидирует по применению цифровых технологий и занимает третье место по инвестиционной динамике с результатом 44,9%. Более высокий показатель продемонстрировали только финансовый сектор и розничная торговля — 55,6 и 45,6% соответственно.

Аналитики выделяют несколько ключевых направлений ИТ-инвестиций в фармацевтической сфере. В частности, 28,9% компаний отрасли используют цифровые платформы, 27,6% — облачные сервисы, 21,8% — промышленных роботов.

ИТ-решения применяются в исследованиях и разработке, включая анализ данных для создания инновационных препаратов. Внедрение цифровых платформ помогает повысить эффективность планирования и производственных процессов. Кроме того, все активнее применяются средства автоматизации документооборота, что позволяет более эффективно обрабатывать и хранить информацию, отмечают аналитики.

Между тем, по собственным данным российских разработчиков лекарственных препаратов, использование ИИ сокращает количество синтезируемых соединений при разработке лекарств с тысяч до десятков.

gxpnews