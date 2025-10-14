Дженерики ибрутиниба в России будут в два раза дешевле оригинала от Johnson & Johnson

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о снижении на 50% стоимости противоопухолевого препарата «Ибрутиниб-Амедарт» (МНН ибрутиниб) российской компании «Амедарт» относительно оригинала — «Имбрувики» от Johnson & Johnson.

«Цена за 1 капсулу [«Ибрутиниб-Амедарта»] в дозировке 140 мг составила 2141 рубль при зарегистрированной цене за аналогичную дозировку референтного лекарственного препарата в размере 4283 рубля», — говорится в сообщении ФАС.

«Ибрутиниб-Амедарт» — это второй российский дженерик ибрутиниба, после решения ФАС цена на первый, «Ибрутиниб-Промомед» компании «Промомед», также должна быть снижена — на 16,67%. Антимонопольное ведомство направит фармпроизводителю соответствующее уведомление.

Ибрутиниб — высокоэффективный противоопухолевый препарат для лечения определенных видов рака крови, в том числе лимфом и лейкозов. Ибрутиниб относится к классу таргетных, а именно к ингибиторам тирозинкиназы Брутона — белка-фермента, который находится внутри злокачественных B-лимфоцитов и посылает им сигналы, необходимые для выживания, роста, деления и миграции. Ибрутиниб блокирует фермент, что позволяет замедлить или остановить прогрессирование заболевания, часто с меньшими побочными эффектами относительно традиционной химиотерапии.

В сентябре сообщалось, что ФАС раскрыла картель при поставке лекарств из перечня ЖНВЛП на 1,14 млрд рублей.

