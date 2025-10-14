Novo Nordisk закрывает программы в области клеточной терапии

Датский фармацевтический гигант Novo Nordisk прекращает работы в области клеточной терапии и увольняет почти всех 250 сотрудников подразделения, сообщает издание Borsen. Компания откажется от исследований, связанных с болезнью Паркинсона, хронической сердечной недостаточностью и диабетом 1-го типа.

Будущее многомиллиардных сделок в этой области пока остается неопределенным. «Мы находимся в процессе поиска партнеров с необходимыми возможностями и производственными мощностями для дальнейшего развития наших инноваций», — сообщили в Novo Nordisk.

Этот шаг — часть реорганизации, проводимой генеральным директором Майком Дустдаром. Еще до вступления в должность он говорил, что сократит расходы компании на «менее важные направления». Как ранее сообщали GxP News, план Дустдара позволит компании сэкономить около $1,3 млрд к концу 2026 года, в том числе за счет увольнения 9 тыс. сотрудников — около 11% всего персонала компании.

Около 2 недель назад Novo Nordisk отказалась от контракта на кардиоклеточную терапию стоимостью $598 млн в рамках перераспределения ресурсов в пользу таких направлений, как лечение ожирения и диабета.

Отказ от разработки клеточной терапии последовал за объявлением о покупке компании Akero Therapeutics и ее препарата для печени за $4,7 млрд. Аналог FGF21 (фактор роста фибробластов 21) находится в III фазе клинических испытаний.