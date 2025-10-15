«Леккер» увидел недобросовестную конкуренцию в отмене регистрации антисептических «фломастеров»

Антисептические «фломастеры» компании «Леккер» исчезли из аптек, пишут СМИ. Причиной стала отмена регистрации в октябре 2024 года. Росздравнадзор не признает их медицинскими изделиями. В компании происходящее связывают с недобросовестной конкуренцией и даже называют рейдерством, а также отмечают длительную историю претензий — с 2005 года.

В аптеках и супермаркетах исчезли «фломастеры» с антисептиками компании «Леккер», выпускавшей йод, зеленку и перекись водорода в удобной форме. После отмены их регистрации в прошлом году производство прекратилось, и запасы на складах иссякли, пишет «Фонтанка.ру».

В компании подтвердили, что приказ Росздравнадзора отменил регистрацию ее изделий в октябре 2024 года, руководствуясь заключением Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники. В нем говорится, что «устройства полимерные с твердым пористым стержнем для хранения и нанесения растворов на кожу УПТС — Леккер» не являются медизделиями. Росздравнадзор считает, что эти продукты — лекарственные средства, а не медицинские изделия, так как они оказывают системное фармакологическое воздействие на организм человека. В компании не согласны и утверждают, что действие ограничивается местным антисептическим эффектом, направленным исключительно на уничтожение микроорганизмов в зоне обработки.

В компании сообщили, что инициатором экспертизы мог выступить как Росздравнадзор с целью проверки, так и конкуренты. Гендиректор «Леккера» Владимир Денисов назвал происходящее рейдерством.

«Изделие 25 лет производится как Изделие Медицинское (не лицензируется). Сейчас его запретили, и возможность производства в дальнейшем возможна, с точки зрения надзора, только на лицензированном производстве лекарственных средств. Так это противоречит ст. 2 «Закона о лицензировании». Изделие не имеет даже потенциального вреда здоровью, а Росздравнадзор не предоставил примеров о его воздействии на организм человека. А так это рейдерство. Все как было в 2005 году», — сказал он.

Продукция компании была запатентована и зарегистрирована в начале 2000-х годов. История претензий к производству началась в 2005 году. В компании говорят, что это уже третья попытка поставить под сомнение статус продукции. Там отмечают, что предыдущие судебные разбирательства завершались в ее пользу. Сейчас после отзыва регистрации производство остановлено.

Компании предлагается получить лицензию на производство лекарственных средств. Это потребует полной перестройки производственных процессов и оформления документации согласно требованиям для лекарственной продукции. В результате конечная цена на продукцию существенно вырастет, что отмечают в самой компании. Компания не рассматривает возможность передачи производства крупным фармацевтическим компаниям.

По данным AlphaRM, в 2024 году продано 1,7 млн упак. всей продукции компании на сумму 243,9 млн руб., за 8 месяцев 2025 года — 154,6 тыс. упак. на сумму 29,4 млн руб.

«ФВ» направил запрос в Росздравнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото: Мария Гордеева