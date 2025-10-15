Крупнейшие фармкомпании объявили о снижении цен на лекарства в США под давлением Трампа

Фармгиганты запускают прямые продажи продукции в США, предлагая на них значительные скидки. Среди компаний, которые пошли на этот шаг после требования Трампа сделать лекарства дешевле для американцев, — Pfizer, AstraZeneca, BMS, Novo Nordisk, Eli Lilly и Sanofi.

Несколько крупнейших фармацевтических компаний сообщили о переходе на модель прямых продаж потребителям в США и предоставлении скидок на свою продукцию. Уступки последовали за требованием американского президента Дональда Трампа сделать препараты дешевле и исключить посредников из цепочек поставок, таких как аптеки и страховые организации. Об этом пишет агентство Reuters.

В конце сентября Pfizer стала первым представителем отрасли, подписавшим соглашение с Белым домом. Корпорация согласилась снизить цены на рецептурные лекарства до уровня других развитых экономик по государственной медицинской страховке для малоимущих Medicaid и сделать скидки на своем сайте до 85%. Также она инвестирует 70 млрд долл. в исследования и производство на территории Штатов. Взамен ее освободят от пошлин на три года.

Десятого октября AstraZeneca достигла аналогичных договоренностей с американскими властями, тоже получив трехлетние налоговые каникулы. Британско-шведский производитель обязался установить скидки до 80% на отдельные препараты, в частности ингаляторы для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, и вложить 50 млрд долл. в США к 2030 году.

Осенью Bristol-Myers Squibb (BMS) анонсировала льготные цены для определенной категории американских пациентов на антикоагулянт «Эликвис» (апиксабан) и средство от псориаза Sotyktu (deucravacitinib). Причем последний будет предлагаться с 80%-ной скидкой от официального ценника.

С августа Novo Nordisk продает через свой сайт противодиабетический «Оземпик» (семаглутид) по 499 долл. за месячный курс при оплате наличными. В аптеках он стоит в среднем 1350 долл.

В том же месяце на сайте Eli Lilly появилась возможность заказать месячный курс лекарства против ожирения Zepbound (тирзепатид) за 499 долл. Между тем его прейскурантная стоимость превышает 1000 долл. Скидка действует только при оплате наличными.

Sanofi поступила иначе. С января 2026 года французский концерн запустит программу, регистрация в которой позволяет купить месячный запас инсулина за 35 долл. в американских аптеках. Для сравнения: официальная цена «Лантуса» (инсулин гларгин) колеблется между 408 и 550 долл. за пять шприц-ручек (их хватает на 50—150 дней).

Генеральный директор швейцарской Roche Томас Шинекер заявил в июле, что компания обсуждает внедрение модели прямых продаж рецептурных медикаментов с правительством США. Итоги пока неизвестны.

Кроме того, указывается, что фармацевтическая лоббистская группа PhRMA создаст сайт AmericasMedicines.com. На нем с января 2026 года американцы смогут приобретать рецептурные препараты напрямую у производителей.

В то же время со следующего года начнет работу государственная онлайн-платформа TrumpRx.gov. Она будет перенаправлять пользователей на корпоративные сайты фармкомпаний, где они смогут купить препараты без посредников.

Контекст

В мае 2025 года Трамп утвердил исполнительный указ, закрепивший принцип «наибольшего благоприятствования» для рецептурных лекарств — их стоимость в США должна быть такой же, как в других развитых странах. В июле он направил письма 17 лидерам индустрии с предписанием удешевить продукцию. В конце сентября глава государства объявил о введении пошлины в размере 100% на импорт всей фармпродукции с октября, но затем отложил реализацию этой меры, чтобы провести переговоры с производителями.

Фото: 123rf.com