Минздрав России одобрил новое показание «Ивлизи»

«Ивлизи» получил новое показание. Теперь его можно применять для пациентов с заболеваниями спектра оптиконевромиелита. Ранее препарат был предназначен для терапии рассеянного склероза и системной склеродермии.

Минздрав России одобрил еще одно показание для назначения дивозилимаба («Ивлизи») от компании Biocad — заболевания спектра оптиконевромиелита.

Дивозилимаб — это моноклональное антитело, которое избирательно воздействует на В-лимфоциты и приводит к истощению пула В-клеток, содержащих на своей поверхности антиген CD20. «Ивлизи» был впервые зарегистрирован в России в 2023 году для лечения рассеянного склероза с обострениями. В марте 2025 года Минздрав России расширил показания препарата, добавив системную склеродермию у взрослых при наличии кожных проявлений. Дивозилимаб входит в список ЖНВЛП, а также в Перечень ВЗН.

Основанием для добавления третьего показания стали результаты исследования BCD-132–6/AQUARELLE, участие в котором приняли пациенты в возрасте от 18 до 76 лет. Более чем у 90% участников клинического исследования наблюдалось снижение активности заболевания и отсутствие обострений в течение шести месяцев терапии.

Согласно пресс-релизу компании Biocad, заболевания спектра оптиконевромиелита, включающие оптиконевромиелит (болезнь Девика), — спектр редких аутоиммунных заболеваний центральной нервной системы, при которых иммунная система атакует миелиновую оболочку проводящих путей центральной нервной системы. Наиболее часто заболевание протекает с повреждением зрительных нервов и спинного мозга, что может привести к необратимым неврологическим нарушениям, включая потерю зрения и двигательные расстройства, приводящие к тяжелой инвалидизации. В России заболевание относится к орфанным.

Фото: 123rf.com